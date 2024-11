MARTINELLI È IL FUTURO VIOLA: RINNOVO E PROMOZIONE IN VISTA

Fonte: Tommaso Loreto

Se il presente della porta della Fiorentina non può altro che rispondere al nome di David De Gea, il futuro ha già un altro nome e cognome, ovvero Tommaso Martinelli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il giovane classe 2006 che già da anni è sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori per le sue qualità, ha già un accordo col club di Commisso per firmare un contratto di 5 anni che dunque lo blindi a tutti gli effetti in vista delle prossime stagioni.

Presto un nuovo ruolo - Il ragazzo nato a Bagno a Ripoli, viene considerato dalla Fiorentina come una potenziale colonna della squadra che verrà ed è per questo che, anche l'estate scorsa, nonostante diverse offerte valutate a fondo da club ed entourage, alla fine è stato deciso di trattenerlo ancora in viola come terzo portiere. Un ruolo che gli ha permesso di allenarsi alle spalle di un totem come De Gea e al fianco di un ottimo portiere come Terracciano. Un ruolo che potenzialmente potrebbe cambiare molto presto. Intanto è probabile che Palladino gli conceda spazio tra i titolari già nella sfida del 4 dicembre contro l'Empoli, poi dopo gennaio le valutazioni potrebbero portarlo a diventare ufficialmente il vice dello spagnolo.

Potenziale addio - Pietro Terracciano infatti, dopo quanto di buono fatto negli ultimi anni, potrebbe chiedere di cambiare aria per trovare maggiore continuità come titolare e a quel punto nei piani della Fiorentina ci sarebbe già l'idea di promuovere Martinelli a secondo portiere. Questo gli permetterebbe di giocare eventualmente le coppe e dunque di acquistare esperienza per poi trasformarsi nel naturale sostituto di De Gea il giorno in cui lo spagnolo deciderà di farsi da parte.

Il prototipo del calciatore viola - Dopo tutto, nell'intervista rilasciata ieri a La Nazione da parte del presidente Commisso, il patron viola aveva sottolineato come la Fiorentina del futuro dovrà essere sempre più italiana e composta sempre più da talenti in arrivo dal Viola Park e Tommaso Martinelli è il perfetto prototipo di questo tipo di giocatore. Il portierino che sta crescendo anche nelle Nazionali giovanili azzurre, è l'avvenire della porta gigliata, con la speranza di tutti, che possa proseguire la grande tradizione di portieri che ha caratterizzato da sempre la storia della Fiorentina.