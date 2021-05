MARIANI, I precedenti-viola: nessun rigore contro

Sarà Maurizio Mariani, 38 anni, a dirigere il delicato match di mercoledì tra Cagliari e Fiorentina. Il fischietto romano è un arbitro tutto sommato giovane ma comunque esperto ed affidabile, che vanta diverse partite internazionali e più di 100 direzioni in A.

La Fiorentina e Mariani si sono incrociati per 9 volte, con un bilancio tutto sommato positivo per i viola (5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). La cabala sorride alla Fiorentina anche per quanto riguarda la statistica sui cartellini rossi e sui rigori, mai assegnati contro i gigliati dall'arbitro romano. L'ultima volta però che Mariani ha diviso il terreno di gioco coi viola è arrivata però una sconfitta per 3-0 a Bergamo (novembre 2020).

Se si guarda in casa Cagliari, Mariani non porta molto bene ai sardi: quella di mercoledì sarà la dodicesima volta che i rossoblù incrociano l'arbitro laziale, con i precedenti che hanno visto il Cagliari vincere solo 2 volte (per il resto 2 pareggi e 7 sconfitte, l'ultima nel match di un mese e mezzo fa contro lo Spezia).