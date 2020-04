MARATONA FV, Cos'è e cosa fa l'associazione OSMA

Da ormai qualche giorno abbiamo aperto la raccolta fondi sul sito GoFundMe (CLICCA QUI per partecipare!) in favore dell'associazione OSMA, da sempre vicina alla struttura ospedaliera di Ponte a Niccheri, situata nel comune di Bagno a Ripoli ma vero e proprio punto di riferimento per l'intero hinterland fiorentino, più che mai in questi giorni di difficile e sofferta battaglia contro il nemico chiamato Coronavirus.

Ma cos'è esattamente OSMA? Dietro a questa sigla si cela l'Onlus Santa Maria Annunziata, dedicata appunto all'omonimo ospedale, meglio noto come Ponte a Niccheri. Fondata nel 2017, è una associazione no-profit che promuove il diritto alla salute per tutti, con attenzione particolare alle fasce più deboli, oltre a migliorare conoscenza e diffusione dei servizi sanitari. Si tratta dunque di una struttura che promuove l'eccellenza in quanto ad assistenza ospedaliera, più che mai necessaria in settimane difficili come sono queste.

