MANGALA, Carriera e profilo del centrocampista belga

Il nome caldo di queste ore per il centrocampo viola è quello di Orel Mangala. Il giocatore ha dato l'ok al trasferimento, resta solo da colmare la distanza con il Lione, proprietaria del cartellino del giocatore. Il centrocampista belga piace anche all'Everton che non molla la presa.

Cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht, nel 2016/17 passa al Borussia Dortmund con cui vince il campionato tedesco a livello giovanile l'A Juniors Bundesliga. Dopodiché ritorna all'Anderlecht e viene acquistato dallo Stoccarda per 1,80 milioni di euro e alla prima giornata di Bundesliga fa il suo debutto con i professionisti contro l'Hertha Berlino. Concluderà la stagione con 20 presenze e un buon settimo posto in campionato. Nella stagione 2018/2019 va però in prestito all'Amburgo in 2. Bundesliga, il secondo campionato tedesco dove riesce a esprimere al meglio le sue qualità difensive con l'allenatore Christian Titz. Nella stagione successiva torna allo Stoccarda, retrocesso dalla Bundesliga.

Nel 2022/23 viene acquistato dal Nottingham Forest per 13 milioni di euro dove realizza 27 presenze in campionato collezionando un gol e un assist.

Nel mercato invernale della scorsa stagione il giocatore aveva riscosso l'interesse di Juventus e Napoli, ma alla fine passa in prestito al Lione che lo acquista quest'estate pagando 23,40 milioni al Nottingham.