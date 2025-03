Mandragora si è preso la Fiorentina: è tra gli intoccabili di Palladino

Due gol in due giorni, ma non solo. Rolando Mandragora è tra i giocatori più in forma di questa Fiorentina. Nella giornata di oggi abbiamo analizzato il momento dell'ex Torino e Juventus. La striscia di risultati insoddisfacenti non lo ha scalfito: il classe '97 ha mostrato continuità caricandosi sulle spalle il peso del centrocampo, reparto in cui ha dominato tanto da meritarsi la fiducia costante dell'allenatore che ne ha fatto un assoluto riferimento.

Nelle ultime 14 gare l'ex Torino è partito titolare 11 volte: questo conferma la crescita costante di un ragazzo misurato nei modi ma vivace sul campo. È indubbio che "Rolly" sia ormai un perno della Fiorentina intesa come squadra, lo dimostra il clima che si è creato nello spogliatoio.