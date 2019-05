MANCINI, Italia sfavorita? Quando è successo poi...

Presente alla Hall of Fame della FIGC a Palazzo Vecchio, il ct azzurro Roberto Mancini ha così parlato ai microfoni dei cronisti presenti all'evento, tra cui FirenzeViola.it: "Le posizioni sono quasi tutte in ballo, sarà un bel finale. Allegri? Ci sono squadre all'estero che tengono allenatori per una vita. Oggi è un po' più difficile: cinque anni in una squadra sono tanti, anche quando vinci tanto come lui. Forse era inevitabile, ma esce comunque molto bene con cinque Scudetti e undici trofei complessivi. Primo campionato da ct? All'inizio è stato un po' così, poi sono venuti fuori giocatori che forse nessuno si aspettava e questa è una notizia positiva. L'Italia ha sempre avuto bravi giocatori, e nelle competizioni in cui non era favorita alla fine ha vinto. Noi non lo saremo, ma avremo una bellissima squadra che giocherà un Europeo importante".