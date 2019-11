MANCINI, Castro oltre il 2020. Chiesa migliorerà

Nel corso della conferenza stampa odierna che ha aperto la settimana di lavoro della Nazionale italiana a Coverciano, il ct Roberto Mancini ha risposto anche ad alcune domande che riguardano i giocatori della Fiorentina convocati in azzurro per le sfide di qualificazione contro Bosnia Erzegovina e Armenia: “Chiesa è in un momento non felice ma quando lui e altri giocatori vengono qui riescono sempre a fare bene. L’importante è che lui giochi, poi di certo migliorerà prossimamente. Castrovilli? Lo abbiamo seguito molto al pari di Cistana e Orsolini: dobbiamo capire quale sia l’idea migliore per il futuro con i più giovani. È un profilo interessante, dobbiamo guardare oltre l’Europeo per capire cosa può dare un giocatore come lui, magari non nell’immediato futuro ma anche oltre Euro 2020”.