MANCINI, Atteso oggi allo stadio per la Coppa Italia

Ci sarà uno spettatore d'eccezione questo pomeriggio al Franchi. Per la partita di Coppa Italia di oggi tra Fiorentina e Roma (alle ore 18.15 il fischio d'inizio) infatti viene segnalata come certa la presenza sugli spalti di Roberto Mancini, ct dell'Italia, già a Firenze in queste ore, che avrà modo quindi di osservare direttamente giocatori legati all'azzurro come Florenzi, Biraghi (e Benassi pur non convocato per le ultime gare) ma soprattutto i due giovanissimi talenti delle due sponde: Chiesa, per quella viola, e l'ex Zaniolo invece per quella giallorossa.