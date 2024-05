MALPENSA, Arrivati ad Atene i 39 viola rimasti in aeroporto

Fonte: a cura di Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nella serata di ieri, all'aeroporto di Milano Malpensa c'è stata una brutta disavventura per 39 tifosi della Fiorentina. Oggi, una volta risolta la grana, Marco Baratti, Presidente del gruppo Firenze nel Nord, ai nostri microfoni ha raccontato come si è risolta la vicenda che ha portato poi i suddetti tifosi nella capitale greca: “Ieri sera l’aereo arrivato a Marsa Alam che avrebbe trasportato una parte dei tifosi bloccati a Malpensa è partito intorno alle 21:30, non alle 17:55 come previsto. Per quanto riguarda i 39 tifosi rimasti a terra - tra cui il sottoscritto - siamo partiti stamani alle 11:00 su charter Atf da Bergamo con un ora di ritardo.

Adesso siamo ad Atene sopra l’aereo in attesa che ci facciano salire sui pullman che ci porteranno alla Fan Zone. Sul charter stiamo cantando canta l'inno della Fiorentina messo su dal pilota”.