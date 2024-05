IND.FV., Caos a Malpensa: 39 tifosi bloccati in aeroporto

Fonte: di Niccolò Righi

Notizia che ha dell’incredibile ci giunge ai nostri taccuini. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, infatti, all’aeroporto di Malpensa ci sono 39 tifosi viola diretti ad Atene che sono bloccati per la cancellazione di un volo. Un eposodio che ha creato un forte disagio, raccontato a questi canali proprio l’organizzatore di questa trasferta, il Presidente del gruppo Firenze nel Nord Marco Baratti. Queste le sue parole: “Avevamo sei voli low cost da Malpensa ma una volta arrivati qui all’aeroporto abbiamo scoperto che l’aereo che doveva arrivare da Sharm el-Sheikh era stato cancellato".

"A quel punto - prosegue Baratti - la compagnia ha deciso di utilizzare un volo proveniente da Marsa Alam, che però aveva 39 posti in meno rispetto a quello in cui era stato stabilito che dovessimo viaggiare. Ne è seguita una contrattazione tremenda con il personale di volo e alla fine 39 di noi, tra cui il sottoscritto, sono rimasti a Milano. Adesso siamo in attesa del volo charter da Bergamo che partirà domattina, con ritrovo alle ore 08:00 e partenza alle 10:00, su cui peraltro viaggiano già sessanta “dei nostri”".

Ma non è tutto: "In tutto ciò anche il volo arrivato da Marsa Alam, che doveva partire alle 17:55, è ancora fermo perché stanno disponendo gli ultimi di noi sul volo con dei criteri che non sono stati chiariti. Chiaramente è una situazione di disagio che sta provocando forte rabbia a chi è rimasto a terra ma per fortuna abbiamo avuto questo piano B”. Uno episodio particolarmente sconveniente, dunque, che vi continueremo a raccontare sui nostri canali qualora ci fossero altri sviluppi.