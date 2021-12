MALEH, Venezia al lavoro per riprenderlo altri 6 mesi

Youssef Maleh, nonostante fosse tra le migliori sorprese dell'avvio di stagione, sulla lunga distanza ha forse pagato la maggiore esperienza e conoscenza della categoria dei suoi compagni di reparto, finendo per ritagliarsi ben pochi spazi. In un'ottica che lo vorrebbe, a 23 anni, in cerca di maggior minutaggio e con il mercato di gennaio alle porte, l'idea di un'uscita a titolo temporaneo può quindi prendere piede.

In pole position c'è la sua ex squadra, il Venezia. In laguna, casa sua per due ottime stagioni, il classe '98 ha lasciato ricordi fantastici anche grazie al ruolo da protagonista assunto nella cavalcata promozione della scorsa annata, nonostante già da gennaio fosse stato ufficializzato il suo successivo passaggio alla Fiorentina. Ora potrebbe tornare proprio alla corte dell'allenatore Zanetti, che lo rivorrebbe e l'ha fatto sapere alla sua dirigenza: Poggi e Collauto sono al lavoro perché un ritorno di Maleh, almeno per altri 6 mesi in prestito, diventi realtà.