MAGLIE, Con la Juve in tinta unita: no panta nero

Sabato alle ore 15:00 la Fiorentina scenderà in campo contro la Juventus. E lo farà, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, chiaramente in divisa casalinga, coi pantaloncini che non saranno neri ma dello stesso colore della maglia. Proprio come accaduto contro il Napoli quindi non saranno indossati i calzoncini neri, bensì viola. La Fiorentina nelle sfide del Franchi indosserà tutta la stagione uno di questi due colori e stavolta la scelta è ricaduta sulla tinta unita.