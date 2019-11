M. ROSA GALDIOLO, Oggi un'emozione per Chantal

La moglie dell'ex viola Giancarlo Galdiolo, Maria Rosa, si è così espressa dal palco all'inaugurazione della via intitolata a Stefano Borgonovo: "Sono cose che restano per sempre, lo scritto è più forte di quello orale. Chantal (Borgonovo, ndr) mi è sempre stata particolarmente vicina, e sono sicura che con la Fondazione riuscirà ad aiutare altra gente che non sa a chi rivolgersi. Anche a mio marito hanno intitolato un campo di calcio a Villafranca Padovano, ed è stata una grande emozione. Stavolta sarà la stessa cosa per Chantal e per i rignanesi che avranno sempre nel cuore queste persone anche se non ci sono fisicamente".