M. QUARTA MEDIANO: SEMPLICE ESPERIMENTO TATTICO O POSSIBILE SVOLTA PER LA SUA STAGIONE?

Nel clamore generale per il roboante 5-1 della Fiorentina sulla Roma, è passato quasi inosservato un dettaglio tattico che potrebbe avere risvolti interessanti per il futuro: il tecnico Raffaele Palladino ha inserito Lucas Martinez Quarta in una posizione inedita, quella di mediano. Al minuto 74, con i tre punti ormai in tasca, l’argentino ha infatti sostituito Adli senza che la Fiorentina modificasse il modulo, andando a formare una coppia in mediana con Richardson. Che sia un segnale di svolta per il "Chino", che in Serie A ha visto il campo solo a intermittenza?

Martinez Quarta possiede l’innata attitudine ad avanzare, contribuire alla costruzione del gioco e persino rendersi pericoloso in zona gol, basti pensare agli otto gol segnati la scorsa stagione, un record per un difensore centrale in maglia viola che resisteva dai tempi del connazionale Gonzalo Rodriguez. Nella stagione attuale, nonostante il cambio alla guida tecnica, il numero 28 della Fiorentina ha già trovato il gol tre volte, confermando questa sua rara abilità offensiva.

Ora la domanda è se questa qualità non possa essere valorizzata in un ruolo più avanzato. Contro la Roma, infatti, Quarta ha giocato una ventina di minuti come mediano, dando l’impressione che Palladino abbia voluto sondare i suoi margini di adattamento in una zona di campo nuova. Con il match ormai al sicuro, la scelta del tecnico si è rivelata un interessante esperimento tattico, forse volto a creare maggiori opportunità di minutaggio per un giocatore che, per natura, predilige la fase di ripartenza rispetto a quella di interdizione e che, nel cuore del campo avrebbe caratteristiche uniche rispetto ai propri colleghi a differenza del reparto difensivo.

La concorrenza nel reparto difensivo viola, infatti, è serrata: con Comuzzo in splendida forma e Ranieri stabilmente avanti nelle gerarchie, il Chino sembra destinato a essere la prima alternativa che si alza dalla panchina, nonostante il recente rinnovo contrattuale. A ciò si aggiunge la presenza di Pongracic e Moreno, arrivati in estate e su cui sono stati fatti investimenti importanti, e l'imminente arrivo di Valentini da svincolato a gennaio. Con un reparto così affollato, Palladino potrebbe aver individuato nella posizione di mediano una soluzione per sfruttare le qualità di Quarta in modo più incisivo.

Rimane un'ipotesi, supportata da soli venti minuti di campionato, ma già dal prossimo impegno di giovedì contro il Genoa potremo scoprire se Palladino deciderà di schierare nuovamente Martinez Quarta a centrocampo, aprendo la strada a una possibile nuova fase della sua carriera in maglia gigliata.