M. QUARTA, Argentina fa 1-1: 90' e rigore causato

Nella notte si è giocata la partita di qualificazioni ai prossimi Mondiali che metteva di fronte Argentina e Paraguay. Soltanto 1-1 alla fine per l'Albiceleste, grazie al gol di Gonzalez dello Stoccarda. Altra presenza da titolare, con permanenza in campo fino al triplice fischio, per il centrale Lucas Martinez Quarta della Fiorentina, che ha guidato dal centro la difesa a tre degli argentini. Presenza non fortunatissima, però, visto che ha causato il calcio di rigore che aveva portato momentaneamente avanti la selezione paraguayana.