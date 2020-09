LUTTO, Scomparso Luca Cecchi, tifoso e amico viola

"Ci tenevo a salutare un amico che non c'è più, un grande tifoso della Fiorentina", Giancarlo Antognoni a margine della presentazione di Amrabat dà sfogo alla commozione di chi ha perso un amico, Luca Cecchi, scomparso improvvisamente ieri a Forte dei Marmi - dove era in vacanza come tutti gli anni -durante una passeggiata con la moglie, all'età di 64 anni. Ma è la stessa commozione che ha colto, alla notizia della sua scomparsa, Rui Costa che con lui aveva aperto anche una società immobiliare. Proprio Antognoni era il collante tra questi grandi campioni - Rui(zinho) e Bati in particolare- e la famiglia Cecchi, come lui stesso aveva raccontato a Firenzeviola e che spesso ospitava a casa sua. In particolare con Rui si era creato un grande legame andato oltre la maglia viola, tanto da andarlo a trovare anche a Varese ai tempi del Milan e accompagnarlo a Lisbona per la nascita del figlio. Quando Rui si arrabbiò con Bati per il mancato appoggio all'arrivo di Edmundo, fu proprio Luca Cecchi ad invitarli a cena a sorpresa e a farli riappacificare insieme ad Antognoni.

Ma anche più recentemente sono tanti i giocatori viola che lo hanno conosciuto bene per aver trovato loro le case (compresi Mauro Zarate e il compianto Davide Astori con i quali aveva instaurato un ottimo rapporto). Oltre ad essere un grande tifoso viola, Luca Cecchi però era persona conosciuta e apprezzata in tutta Firenze, come la moglie Alessandra e i 5 figli, Mariasole, Andrea, Massimiliano (che lo ha reso nonno), Ginevra ed Edoardo, per i quali era il pilastro e ai quali ha trasmesso grandi valore e soprattutto unità famigliare, ma anche creatività e coraggio. Tanto che da un'intuizione di Maria Sole è nato il brand di moda "Les Petits Joueurs", ora conosciuto in tutto il mondo. Uomo buono e generoso, il sorriso e la solarità di Luca non mancavano mai agli eventi e alle serate fiorentine e per tutti era il "paparone" per il cuore immenso e la dolcezza che lo contraddistinguevano. "Era un uomo speciale e meraviglioso. Ha messo sempre la famiglia al primo posto delle sue priorità, pilastro per i nostri figli che oggi piangono questa scomparsa improvvisa. Ci mancherà tanto" sono le parole della moglie che vuole ricordarlo con queste semplici ma significative parole. Il funerale si svolgerà mercoledì prossimo a San Miniato a Monte alle ore 11.30. Alla famiglia giungano anche le condoglianze di Firenzeviola.