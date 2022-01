LUCCHESI A FV, Vlahovic? Il club ha agito al meglio

L’ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto ieri a FirenzeViola.it per parlare dell’addio di Dusan Vlahovic: “La società ha agito come meglio poteva, guadagnando comunque tanto dalla cessione di un calciatore che voleva andarsene. Il problema sulla gestione di Vlahovic va ricercato tornando ancora più indietro, quest’estate era già tardi per proporre il rinnovo. Adesso la Fiorentina si ritrova in mano molti soldi, ma anche con tutti questi quattrini è difficile sostituire un giocatore come il serbo, credo che, tra quelli della sua età, sia tra i più forti d’Europa”.

