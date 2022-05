LUCCHESI A FV, Viola, attaccante colpo più delicato

"Bisogna sperare di indovinare l'investimento". Parla così Fabrizio Lucchesi, dirigente di grande esperienza con un passato nella Fiorentina, del prossimo nuovo attaccante della squadra di Italiano. Queste le sue dichiarazioni esclusive a FirenzeViola.it: "Non facciamo mistero, la Fiorentina cerca un attaccante importante perché credo che Piatek non lo riscatterà, poi c'è Cabral che però è giovane e questo tutto il mercato lo sa. Le valutazioni vanno fatte sulle caratteristiche perché va bene il gioco, ma poi se non la butti dentro le partite non le vinci. Credo sia l'operazione più delicata".

