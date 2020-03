LUCCHESI A FV, La salute viene prima dei recuperi

Continua a tenere banco in Serie A il caos legato ai calendari del prossimo turno di campionato, con la Fiorentina che con tutta probabilità nel prossimo fine settimana giocherà contro l'Udinese, da capire se domenica o lunedì. Per capire il punto di vista di un dirigente, e soffermarsi anche sulle parole di Joe Barone, nella giornata di ieri Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva l'ex dg viola Fabrizio Lucchesi: "Conciliare la straordinarietà di un'emergenza come questa pone una scaletta, e al primo posto c'è garantire la salute delle persone, e anche dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori. Incastrare un calendario già di per sé così complesso, poi, crea problemi, e l'immagine all'esterno del calcio italiano non è bella: si poteva fare sicuramente meglio. Però voglio ridimensionare questo parlar male: l'emergenza è tale, e non voglio dare la croce a nessuno. Sportivamente, mi piace l'idea che sta prendendo piede, di recuperare le partite nel fine settimana e far slittare il prossimo turno".