Lo striscione del Franchi: "Basta capienza ridotta. Rivogliamo i rivali anche in A"

"Rivogliamo i rivali anche nelle competizioni nazionali. Basta capienza ridotta". È questo il contenuto si uno striscione esposto ieri sera al Franchi durante Fiorentina-Panathinaikos: un appello da parte della Curva Fiesole - spostata in Ferrovia dall'inizio dei lavori - per invitare il Comune a fare in modo che si aumenti la capienza anche del settore ospiti che attualmente per le competizioni nazionali è ridotta a 500 presenze possibili per i tifosi delle squadre che arrivano a Firenze.