LO SCENARIO DI FRANCK

Ritrovata la vittoria la Fiorentina riprende il cammino passando da Milano, a San Siro dove di recente ha saputo divertirsi. Se nella miglior gara stagionale contro l’Inter è arrivata comunque la sconfitta dalle parti del Meazza i ricordi degli ultimi anni sono tutto sommato positivi, con vittorie importanti e prestazioni convincenti. Lo sa bene Borja Valero che proprio in maglia viola a Milano ha saputo trovare la via del gol, ma lo sa perfettamente anche Franck Ribery.

Nella primissima parte della sua esperienza fiorentina il francese incantò uno stadio ancora aperto al pubblico, la squadra ai tempi allenata da Montella stravinse spingendo Giampaolo verso l’esonero e al momento della sostituzione al numero 7 fu tributata una meritata standing ovation. Un esordio milanese per Ribery che di fatto si è ripetuto anche contro l’Inter, quest’anno, seppure con ben altro risultato.

Oggi il rientro di Ribery potrebbe rappresentare la miglior notizia per Prandelli dopo il passaggio nel turno di Coppa. Oltre le energie mentali pescate a Udine per la vittoria in coppa ritrovare la fantasia del francese significherebbe rinforzare un attacco che ha comunque bisogno di sostegno. Che il momento delle punte di casa viola sia difficile lo testimoniano i numeri impietosi nella loro freddezza, ma con un pizzico di fiducia in più, oltre all’esperienza di uno come Franck, la trasferta rossonera potrebbe pure regalare nuove soddisfazioni.