LIVERANI, Già primi contatti con l'ex Parma

La Fiorentina, come è noto, è alla caccia di un allenatore che sostituisca Rino Gattuso. Al centro sportivo la dirigenza sta portando avanti una specie di casting di allenatori relativamente giovani. Per questo secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it i primi contatti telefonici sono già iniziati. Tra i nomi che circolano è stata sondata sicuramente la disponibilità - via telefono appunto - di Fabio Liverani che ora aspetta gli sviluppi della situazione nella sua casa di Roma. Rimasto senza squadra dopo l'esperienza negativa di Parma, il tecnico che da giocatore ha vestito la maglia viola gradirebbe la destinazione, come ha sempre ammesso nelle interviste. Il suo nome dunque è tra quelli sondati -anche se non l'unico -ed è (o è stato) dunque più di un'idea.