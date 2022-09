LIVE FV, Rivivi le emozioni di Fiorentina-Juve 1-1

16.55 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

90' +4' - FINISCE QUI! Una Fiorentina dominatrice si ferma sull'1-1 contro una Juventus pressoché impresentabile. Peccato per gli uomini di Italiano che avrebbero potuto raccogliere anche di più.

90' +4' - Zurkowski! Prova un gol alla Van Basten ma spara in curva... Siamo alla fine del match.

90' +2' - Fiorentina che resta in pressione.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Cabral! Colpisce lui di testa su corner ma spara alto. Bello stacco però dell'attaccante gigliato.

88' - Miracolo di Perin! Tiro perfetto di Amrabat verso il sette: il portiere bianconero però riesce a salvare tutto con un grande intervento.

86' - Nulla da fare per le sortite offensive della Fiorentina, che ancora una volta con Ikoné non riesce a trovare la via del tiro. La speranza è che la squadra di Italiano alla fine non rimpianga le tante occasioni fallite.

83' - Cambio nella Juventus: entra Miretti al posto di Paredes.

82' - Fiorentina stabilmente nella metà campo della Juventus, il gol però proprio non vuole arrivare.

78' - Cambio anche per la Juventus: dentro Bonucci al posto di Alex Sandro.

78' - Doppio cambio per la Fiorentina: escono Barak e Jovic, entrano Zurkowski e Cabral

76' - Ikoné con un altro errore... Il francese non è entrato benissimo in campo, anche se la Fiorentina resta stabilmente attorno all'area della Juventus.

71' - Altra serie di cross che però la Fiorentina non riesce a concretizzare.

68' - Due minuti per battere un corner che poi Biraghi regala alla Juventus. Nulla di fatto anche qui per la Fiorentina, con Danilo che rientra in campo dopo essere momentaneamente uscito.

66' - Danilo rischia l'autogol! Intervento provvidenziale del centrale bianconero su un bel cross di Dodo, il brasiliano resta a terra molto dolorante dopo la chiusura in spaccata.

64' - Jovic! Colpisce male un bel cross di Mandragora, palla che esce alta. Ma buona occasione ancora per la Fiorentina.

63' - Doppio cambio anche per la Juventus: dentro Miretti e Kean, fuori Kostic e Cuadrado.

62' - Ecco il doppio cambio: escono Maleh e Kouame, entrano Mandragora e Ikoné.

62' - Juventus che continua ad essere in grossa difficoltà, mentre la Fiorentina si prepara ad un doppio cambio.

57' - Chiusura provvidenziale di Igor su Cuadrado: il brasiliano ferma una ripartenza pericolosissima e rilancia l'azione viola.

54' - Cambio nella Fiorentina: entra Quarta al posto di Milenkovic.

53' - Giallo anche per Danilo che sbaglia totalmente un intervento su Kouame e viene ammonito.

52' - Giallo per Locatelli che entra malamente a centrocampo su Maleh.

48' - Occasione monumentale per Barak! Servito a centro area calcia a botta sicura ma il petto di Bremer evita che il pallone entri in porta.

47' - Cross pericoloso di Biraghi da corner, ma la difesa della Juventus allontana.

45' - SI RIPARTE! Un cambio nella Juventus: è entrato De Sciglio al posto di Di Maria, con Cuadrado che dunque passa nel tridente bianconero..

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - PALO DI JOVIC! Si resta sull'1-1! Ha sbagliato un rigore l'attaccante della Fiorentina.

43' - CALCIO DI RIGORE! C'era un tocco di mano evidente di Paredes su un cross in precedenza: occasione per il 2-1!

43' - ATTENZIONE! ARBITRO AL VAR per valutare un tocco di mano.

41' - Fiorentina che resta in pressione ma purtroppo un paio di cross vengono fermati dalla difesa della Fiorentina.

39' - Dopo circa un minuto si rialza Sottil. Nulla di grave, si riparte.

38' - Sottil a terra dopo un duro scontro con Cuadrado. Il colombiano rinvia il pallone e poi tira presumibilmente un'ancata all'ala viola.

37' - Jovic! Colpisce lui di testa un corner di Biraghi: il pallone è angolato ma debole, Perin ci arriva. Ma c'è una sola squadra in campo!

35' - Punizione perfetta di Sottil che però viene incocciata dalla barriera: altrimenti sarebbe stato gol!

33' - Giallo per Alex Sandro che stende Dodo. In precedenza contatto molto dubbio in area Juve tra Cuadrado e Sottil: il colombiano sbaglia il tempo dell'intervento e stende l'ala viola, ma per l'arbitro non c'è nulla.

31' - GOL CONFERMATO: È 1-1!

29' - Terracciano esce con i pugni su un corner e sostanzialmente lancia una ripartenza, con Sottil che trova un grande corridoio per Kouame: l'ivoriano davanti a Perin non sbaglia e pareggia: è 1-1 al Franchi! VAR che sta valutando la posizione di Kouame.

29' - GOOOOOOOLLL!!! GOOOOLLLL!!! KOAUMEEEEE! KOUAMEEEE!!!

28' - Grande occasione per la Juventus! La Fiorentina sbaglia un passaggio in ripartenza e si trova scoperta, con Di Maria che inventa per McKennie e alla fine Kostic che tira: Barak riesce a deviare.

27' - Amrabat spara alto un bel servizio di Kouame al limite dell'area. Si dispera il Franchi, era un'ottima occasione.

25' - Tiro in porta di Dodo che scarica un sinistro di controbalzo dopo un rimpallo: blocca Perin.

22' - La Fiorentina continua a spingere ma non trova sbocchi, la Juventus si chiude tutta indietro e aspetta pronta a ripartire in contropiede. Gara apparecchiata per la squadra di Allegri che in quanto a gioco sta offrendo poco o nulla ma gode del vantaggio di Milik.

19' - Protesta la Fiorentina per un contatto dubbio in area su Barak. L'arbitro dice di proseguire e sorvola sull'episodio.

15' - Giallo per Amrabat per un fallo su Milik in uscita.

14' - Occasionissima Fiorentina! Kouame salta secco l'avversario, poi appoggia in area per Barak che si gira e calcia. Palla che termina a Maleh che carica il sinistro che viene però murato dai difensori della Juventus in extremis.

11' - Prova a rispondere subito la Fiorentina con un cross di Maleh incornato da Kouame: palla però che termina tra le braccia di Perin.

9' - GOL DELLA JUVENTUS. Milik mette in porta di petto un tiro-cross dalla sinistra. Lasciato troppo solo il polacco che era al limite ma a quanto pare in gioco: Juventus in vantaggio al Franchi.

8' - Occasione anche per la Juventus con Di Maria che mette in mezzo un cross allontanato da Terracciano con i pugni.

6' - Milenkovic sale in cielo per prendere un cross morbido di Amrabat ma non riesce a colpire con forza. Palla sul fondo, ma ottimo inizio per la squadra di Italiano.

4' - Dodo partito molto bene, trova un gran filtrante per Kouame che però sbaglia il secondo cross del suo match.

2' - Biraghi con un passaggio suicida libera Paredes al limite dell'area, per fortuna viola Milenkovic riesce a fermare Milik in area. Poi fallaccio di Alex Sandro su Kouame, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il giallo.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Juventus, quest'oggi in divisa bianconera. Viola invece la Fiorentina.

14.57 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, guidate dagli arbitri e dai rispettivi capitani. Biraghi per la Fiorentina, Cuadrado per la Juventus.

La partita è di quelle da segnare sul calendario, oggi alle 15 all'Artemio Franchi di Firenze si sfidano Fiorentina e Juventus! Una partita che vuol dire tanto per le due squadre, non solo per la storica rivalità tra le due squadre ma anche perché il campionato corre e non c'è tempo da perdere: la Fiorentina si dovrà rialzare dopo la sconfitta di Udine, la Juve invece dovrà convincere i suoi tifosi di saper giocare bene. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil. All.Italiano.

A disposizione: Gollini, Cerofolini, Quarta, Venuti, Ranieri, Terzic, Bianco, Zurkowski, Mandragora, Gonzalez, Saponara, Cabral, Ikone

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. All.: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Fagioli, Miretti, Vlahovic, Soule, Kean