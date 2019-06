LIVE FV, Rivivi l'incontro viola nell'hotel di Commisso

18.25 - Qualche parola da due diretti protagonisti raccolta da FirenzeViola.it, anche se nessuno tra Daniele Pradè e Vincenzo Montella si è voluto sbilanciare. Il dirigente ha spiegato: "L'incontro è stato di lavoro, abbiamo programmato la stagione col mister". Il quale, quando gli viene chiesto di alcuni nomi, glissa sorridendo: "No, niente nomi. Quelli li fate voi". QUI e QUI le dichiarazioni complete dei due.

18.10 - Terminato l'incontro all'interno dell'hotel sul Lungarno che ospita Rocco Commisso, al quale hanno preso parte anche Giancarlo Antognoni, il ds Daniele Pradè e Vincenzo Montella. A breve qui su FirenzeViola.it le dichiarazioni testuali dei protagonisti, intanto in basso trovate il video della loro uscita, realizzato dal nostro inviato.

17:49 - Prosegue ancora il summit all'interno dell'hotel per Rocco Commisso che, molto probabilmente, starà definendo anche aspetti organizzativi legati alla sua presenza di domani, per San Giovanni, alla finale del Calcio Storico fiorentino.

17.32 - Riunione fiume quella che si sta tenendo nell'hotel a Firenze per i dirigenti della Fiorentina. Ci sono tanti dettagli e tanti aspetti che si stanno cercando di mettere a punto per il bene del club. Il nuovo proprietario viola desidera che tutto assuma la maggior chiarezza possibile agli occhi dei tifosi, ma anche degli stessi dirigenti e si sta dunque tentando di non tralasciare niente.

17.13 - Sono tanti i nomi di cui si sta discutendo all'interno dell'hotel dove Rocco Commisso ed i dirigenti viola si trovano in questo momento. Per ora però soltanto bocche cucite con l'incontro che prosegue e si protrae nel tempo: un pomeriggio davvero pieno e fitto di impegni per tutti coloro che stanno partecipando al summit.

16.49 - Sono quasi due le ore di colloquio tra i dirigenti della Fiorentina che stanno discutendo sul futuro del club e su aspetti legati al mercato. Rocco Commisso, presidente viola, avrà verosimilmente rimarcato quanto dichiarato ai microfoni di Sky Sport prima della partenza per Firenze sul futuro del giocatore di maggior talento di questa squadra ovvero Federico Chiesa: "Rimarrà alla Fiorentina se non ci sono cose che io non so almeno per un altro anno" (QUI l'intervista completa).

16.31 - Summit di mercato in casa Fiorentina nell'hotel di Rocco Commisso ancora in corso. Sul tavolo - come riferisce Sky Sport -, oltre a quello di Federico Chiesa, c'è anche il nome di Borja Valero, centrocampista in esubero all'Inter che potrebbe tornare a Firenze con Montella. L'operazione però non è semplicissima e i viola stanno studiando come intavolare e quindi concludere la trattativa.

16.15 - Ancora nessuna novità dall'hotel che ospita in questo momento Commisso, Montella, Pradè ed Antognoni, oltre naturalmente ai numerosi collaboratori del tycoon. Ormai poco più di un'ora il tempo che è trascorso dall'arrivo dei dirigenti viola che stanno continuando il summit all'interno della struttura.

15.47 - Curioso siparietto andato in scena questa mattina all'arrivo a Peretola di Rocco Commisso, tra il proprietario della Fiorentina ed un tifoso. Quest'ultimo, dopo averlo incoraggiato, si è rivolto al tycoon chiedendogli di non acquistare Mario Balotelli (negli ultimi giorni accostato alla Fiorentina) in quanto "testa calda", e Commisso ha risposto scherzosamente: "Basta raddrizzarlo". Il magnate italo-americano non ha pertanto smentito la pista di mercato, pur trattandosi - lo ribadiamo doverosamente - di un semplice siparietto assieme ad un sostenitore viola (leggi QUI la notizia).

15.24 - Domani, per San Giovanni, avrà luogo la finale del Calcio Storico fiorentino. Sarà protagonista anche il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, in qualità di Magnifico Messere: FirenzeViola.it ne ha parlato in esclusiva con il presidente della tradizionale manifestazione, Michele Pierguidi (QUI l'intervista).

15.12 - Dopo l'arrivo di Rocco Commisso questa mattina a Peretola (QUI le foto e i video), si sono dunque riunite le alte cariche della Fiorentina. Sul piatto i molti affari di mercato, da Balotelli a Veretout, Commisso vorrà essere aggiornato sui movimenti degli ultimi giorni

15.00 - Arrivati anche Daniele Pradè e Vincenzo Montella nell'hotel del magnate italo-americano. E' dunque quasi tutto pronto per l'incontro tra i principali artefici della Fiorentina che verrà dove si parlerà senz'altro di mercato. Qui di seguito i video e le foto di FirenzeViola.it.

14.55 - E' da pochissimi minuti arrivato Giancarlo Antognoni poco prima di alcuni collaboratori e sono entrati all'interno della struttura che ospita Rocco Commisso. Qui sotto il video di FirenzeViola.it dell'arrivo dell'ex numero 10 che prenderà dunque parte al summit con i dirigenti viola.

Tornato quest'oggi a Firenze, Rocco Commisso, ha raggiunto l'hotel nel quale alloggerà durante la sua permanenza nel capoluogo toscano. Seguite il live di FirenzeViola.it dell'intera giornata del proprietario della Fiorentina.