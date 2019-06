FOTO-VIDEO FV, COMMISSO A FIRENZE: GLI APPUNTAMENTI

Come previsto, Rocco Commisso è tornato a Firenze per partecipare, nella giornata di domani, alla finale del Calcio Storico in qualità di Magnifico Messere e ovviamente per fare il punto della situazione in casa Fiorentina con suoi collaboratori. Dopo una mattinata di riposo, dalle ore 15 avrà infatti inizio una serie di appuntamenti lavorativi per il magnate italo-americano che incontrerà Vincenzo Montella e probabilmente anche il ds Daniele Pradè. Oltre ai summit di mercato con la dirigenza, Commisso farà conoscere Firenze alla propria famiglia (in foto con la moglie Catherine), assieme alla quale è arrivato a Peretola: di seguito le immagini di FirenzeViola.it che testimoniano il tutto.