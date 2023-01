LIVE FV, Penultimo giorno di mercato: tutte le ultime

20.00 - Si conclude qui il LIVE di Firenzeviola.it del penultimo giorno di calciomercato. Eventuali altre notizie verranno pubblicate singolarmente sul nostro portale. Domani, dalle prime ore del mattino, verrà ricreata la sezione con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto di tutte le squadre di Serie A.

19.40 - Intercettato da Radio Firenzeviola dall'hotel del calciomercato a Milano, Malu Mpasinkatu ha rilasciato qualche breve battuta: "Una giornata piatta, che rispecchia l'andamento generale: pochi soldi e qualche scambio che potrà arrivare domani. Per la Fiorentina io terrei d'occhio Belotti, qualcosa domani potrebbe succedere. Di cose ne ho viste tante negli ultimi giorni, mi stuzzica molto la possibilità di Belotti a Firenze.

19.05 - Termina l'esperienza di Gattuso sulla panchina del Valencia che ha comunicato sul proprio sito ufficiale come le parti hanno deciso di sciogliere il contratto dell'allenatore italiano di mutuo accordo.

18.45 - Aggiornamenti anche per quanto riguarda Cristiano Biraghi: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il suo rinnovo non è ancora arrivato ma è presente un'opzione per il rinnovo automatico al raggiungimento di determinati risultati e obiettivi condivisi che ancora però non sono stati raggiunti.

18.24 - Va registrato come l'agente marocchino del calciatore, Amin Sakman, sia sbarcato a Genova proprio per trattare la sua cessione. Lo ha mostrato lo stesso agente con una storia su Instagram.

18.05 - Come raccolto da Firenzeviola.it, la società viola ha superato i 2 milioni già presentati ai blucerchiati ma non di troppo perché punta sul fatto che il giocatore in questo momento sta giocando poco e in più la Samp passa un momento molto complicato culminato con il proiettile a salve arrivato in sede. Per questo il rilancio potrebbe essere decisivo per far vestire a Sabiri la maglia viola a partire dalla prossima stagione. CLICCA QUI per la news completa

17.30 - Era atteso un rilancio della Fiorentina per Abdelhamid Sabiri e così è stato: come riporta Sky Sport, la società viola ha fatto pervenire un'offerta leggermente superiore ai 2 milioni presentati negli scorsi giorni ai blucerchiati. Vedremo se sarà accettata ed il calciatore potrà diventare a tutti gli effetti viola a partire dal prossimo luglio.

17.15 - Ufficiale l'arrivo di Mickael Cuisance alla Sampdoria. Il club blucerchiato ha depositato in Lega Serie A il contratto del centrocampista francese classe '99 ex Bayern Monaco, prelevato a titolo temporaneo dal Venezia in Serie B fino al termine della stagione

17:00 - La Fiorentina non spendeva così poco dal 2015. Come ricostruito da Firenzeviola.it, era da 8 anni che la società viola non spendeva così poco: l'ultima volta gratis si portò a casa Gilardino, Diamanti, Salah, Rosi e Rosati. LEGGI QUI IL FOCUS

16:25 - Khouma El Babacar, attaccante in uscita dal Copenaghen ed ex viola, ha ricevuto diverse proposte dalla Turchia. Dopo aver lasciato il Sassuolo ed essersi trasferito in Danimarca, potrebbe approdare in Super Lig: secondo quanto raccolto da TuttomercatoWeb.com infatti, Gaziantepspor e Sivasspor stanno valutando il suo acquisto.

16:00 - Non solo Fiorentina per Abdelhamid Sabiri. Come riporta Il Secolo XIX, anche il Bologna è interessato al trequartista della Sampdoria.

15:00 - È previsto per le 17.30 l'atterraggio in Italia di Diego Llorente, difensore spagnolo scuola Real Madrid che la Roma ha prelevato dal Leeds: i capitolini regalano un rinforzo a Mourinho in attesa di dipanare la difficile situazione relativa a Nicolò Zaniolo.

14:30 - S.P.A.L. comunica di aver tesserato il centrocampista Radja Nainggolan, ex obiettivo della Fiorentina, con un contratto fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico per la stagione sportiva 2023/2024 all’avverarsi di determinate condizioni.

14:00 - Michele Cerofolini resta il terzo portiere viola. Sfumata l’operazione per portarlo alla Carrarese, per cercare spazio dopo la mancata promozione a secondo con l’arrivo di Sirigu, in queste ore non accadrà nulla perché la società, sostituito lo scontento Gollini con l'ex Napoli, non intende modificare ulteriormente il reparto.

13:40 - Ivan Ilic è un nuovo giocatore del Torino, prossimo avversario della Fiorentina. Dopo una lunghissima trattativa tra Hellas Verona e granata il centrocampista serbo ritrova il maestro Juric.

12:41 - Novità sul futuro di Skriniar che va verso la permanenza all’Inter fino al termine della stagione, non sono arrivati rilanci fino a questo momento.

12:13 - Shomurodov è un nuovo giocatore dello Spezia: anche i viola ci avevano provato con svariati sondaggi, poi a fronte degli 1,5 milioni di prestito secco richiesti ha preferito non affondare il colpo

11:59 - La Fiorentina continua a battere la pista Cittadini soprattutto in vista dell’estate. Stesso discorso per Sabiri

11:45 - È caccia al dopo Milan Skriniar, in casa Inter. La Fiorentina dal canto suo ha ribadito alla società nerazzurra che Nikola Milenkovic allo stato attuale non è sul mercato

11:22 - Per quanto riguarda Luca Ranieri non sono arrivate offerte al momento, ma chissà che dopo la discreta partita disputata ieri contro la Lazio non possa riaccendersi qualcosa. La novità è che, in caso di addio dell’ex Salernitana, non arriverà nessuno, bensì sarà promosso il classe 2003 Dimo Krastev

11:09 - Apre ufficialmente la porta del mercato all'hotel Sheraton di Milano che ospita le trattative. Iniziano dunque le ultime 48 ore della sessione invernale

