LIVE FV, M.City-ACF 3-0: finisce qua, i quarti lontani

93' - Finisce qui la partita: la Fiorentina viene sconfitta per 3-0 dal Manchester City nell'andata degli ottavi di finale di Champions League femminile: reti portano la firma di Hemp (2'), White (4') e Mewis (89').

90' - Assegnati 3' di recupero

89' - Arriva il terzo gol del City: cross di Kelly dalla destra per Mewis che, sola in area, colpisce di testa. Schroffenegger tocca ma non evita la rete.

85' - Taglio di Lavelle in area sul primo palo. Capisce tutto Schroffenegger

83' - Ci prova Coombs da lontano dopo un'azione personale. Nessun problema per Schoffenegger

79' - Cambio nella Fiorentina: esce Zanoli ed entra Monnecchi

70' - Si è fatta male anche Claudia Neto, che però si rialza e si becca un giallo per fallo su un'avversaria

69' - Prova la sortita Vigilucci per vie centrali ma la difesa del City fa buona guardia e riparte in contropiede. Le Viola sono volenterose ma non trovano più sbocchi per far male

65' - Tiro dalla destra di Lavelle: fa suo il pallone Schroffenegger senza problemi

63' - Punizione per la Fiorentina, fallo subito da Cordia. Intanto il City effettua i primi cambi della sua gara

57' - Grande copertura di Thogersen su Hemp: l'inglese prova a sfondare dalla destra ma l'esterno viola fa ottima guardia

49' - Occasionissima per Thogersen che per un pelo non ha riaperto la gara! Cavalcata in solitaria sulla destra e tiro cross sul secondo palo che esce non di molto!

45' - Via alla ripresa: dentro Clelland nella Fiorentina, fuori l'infortunata Baldi. Per il resto le formazioni sono le stesse. Si riparte dal 2-0 in favore del City

=== INTERVALLO ===

46' - Finisce qui il primo tempo: Fiorentina sotto 2-0 all'intervallo del match di Champions League contro il Manchester City, decidono le reti di Hemp al 2' e di White al 4'

45' - Assegnato 1' di recupero

45' - Ahi Fiorentina, si è fatta male Baldi: la numero 22 esce dal campo sostenuta dai membri dello staff medico, sembra un infortunio serio

42' - Punizione dalla destra per la Fiorentina, buca Sabatino e poi Vigilucci: palla che sfila sul fondo dal lato opposto, ma la Fiorentina è viva e ci prova

39' - Bello scambio in velocità Neto-Baldi che viene stesa al limite dell'area del City ma per l'arbitro è tutto regolare

32' - Superata la mezz'ora del match, non cambia il copione: domina il City, la Fiorentina in apnea si difende con ordine e prova a ripartire ma quasi masi con successo

23' - Doppio miracolo di Schroffenegger: prima salva coi piedi una conclusione di White e poi dopo aver perso malamente la sfera mura la sua porta su Hemp

20' - Bella azione in solitaria di Baldi che se ne va sulla sinistra ed ottiene un prezioso corner: prima sortita offensiva della Fiorentina. Nulla di fatto però dal corner...

15' - Fase un po' più serena della partita. La Fiorentina prova a fare qualcosa, passata la sfuriata iniziale del City...

10' - White! Colpo di testa che esce di poco alto sopra la traversa. E' un pericolo costante l'attaccante delle inglesi...

8' - Schroffenegger salva tutto! Ancora una volta White stava per battere a rete. E' un autentico assedio quello di Manchester, non c'è un attimo di respiro per le viola...

4' - RADDOPPIO DEL CITY! Inizio da incubo per la Fiorentina! Assist di Hemp, White interviene sul pallone e fa 2-0 dopo appena quattro giri di lancette

2' - GOL DEL CITY. Subito avanti le inglesi: da un cross dalla destra, ha staccato in area Hemp che ha messo alle spalle di Schroffenegger.

1' - Inizia la partita! City con la consueta casacca azzurra, pantaloncini e calzettoni bianchi, Fiorentina in completa tenuta viola. Forza ragazze!

Torna la Champions League femminile e la Fiorentina di mister Cincotta diventa protagonista. Le Viola, dopo aver superato in doppio confronto lo Slavia Praga, oggi affrontano il Manchester City nell'andata degli ottavi di finale e la prima sfida si gioca in Inghilterra, presso il City Academy Stadium. Ecco le formazioni ufficiali del match, che inizierà alle 17:45 italiane e che Firenzeviola.it seguirà con il suo consueto LIVE!

MANCHESTER CITY: Roebuck, Bronze, Houghton (C), Greenwood, Coombs, Stanway, Dahlkemper, Weir, Kelly, Hemp, White.

A disposizione: Mannion, Beckie, Morgan, Lavelle, Mewis, Walsh, Benameur, Keating, Davies.

All: Gareth Taylor

ACF FIORENTINA: Schroffenegger, Cordia, Quinn, Adami (C), Thogersen, Vigilucci, Neto Middag, Zanoli, Baldi, Sabatino.

A disposizione: Ohrstrom, Tortelli, Breitner, Monnecchi, Piemonte, Forcinella, Clelland, Pastifieri, Papi, Mani.

All: Antonio Cincotta