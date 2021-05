LIVE FV, Lazio-Fiorentina Primavera 5-0: finisce qui

90' - Finisce senza recupero una partita disastrosa per la Fiorentina Primavera, sconfitta per 5-0 dalla Lazio. Ko umiliante e classifica che resta molto pericolosa

83' - QUINTO GOL DELLA LAZIO. Nimmermeer si fa beffe di Pierozzi e Luci e mette in rete per il 5-0

82' - Azione in solitaria del neoentrato Krastev (che ha preso il posto di Bianco) che salta tre avversari e si presenta a tu per tu con Furnaletto: tiro in corner

81' - Esordio in Primavera per il 2005 Andrei al posto di Spalluto

80' - Ultimi 10' di partita a Formello, in una gara che è stata senza storie: un disastro in piena regola

74' - Tiro di Pierozzi dalla sinistra: mano aperta di Furlanetto che con un miracolo salva la sua porta. Viola anche sfortunata adesso

72' - Espulso Neri: viola in 10. Secondo giallo per un fallo a centrocampo

69' - Nei viola dentro anche il 2004 Favasuli al posto di Milani

67' - Cross dalla destra per Pierozzi che salta di testa in area laziale, palla fuori di molto

65' - Cambio nei viola: fuori Munteanu e dentro Di Stefano

63' - Simulazione in piena area di Munteanu: giallo per il rumeno che ha finto di aver subito fallo

61' - POKER DELLA LAZIO! Tiro di Marino dalla distanza e palla che finisce all'incrocio dei pali: 4-0, che umiliazione

60' - Traversa della Lazio! Colpo di testa di Castigliani e palla sul legno che rimbalza sulla linea di porta

57' - La Lazio reclama per un rigore su Ndreka ma l'arbitro vede bene: non c'è nulla in area viola

54' - Neri tenta il suggerimento per vie centrali a Spalluto che però in area viene anticipato dalla difesa della Lazio

47' - Ci prova Bianco dalla distanza ma la palla finisce sul fondo: ci prova subito la Fiorentina

45' - Via al secondo tempo: per i viola servirà l'impresa per raddrizzare una sfida pesantemente indirizzata...

=== INTERVALLO ===

45' - Finisce qui il primo tempo: Viola sotto 3-0, punita obiettivamente oltre i suoi demeriti

44' - TRIS DELLA LAZIO. Shehu da calcio d'angolo trova la deviazione vincente che porta a tre le reti dei padroni di casa

40' - Ora la Viola assedia la Lazio nessuna metà campo ma non ci sono spazi per far male

35' - La Fiorentina adesso fatica a ripartire, serve il guizzo di qualcuno là davanti, sennò è davvero dura...

30' - Tiro centrale di Bianco: palla parata a terra da Furlanetto. Troppo morbida la Fiorentina in questa circostanza

27' - RADDOPPIO DELLA LAZIO. Novella in contropiede fa 2-0 dopo che la Fiorentina ha perso un pallone sanguinoso al limite dell'area biancoceleste

22' - Spinge la Fiorentina: nuovo corner ma nulla di fatto

17' - Pierozzi sfiora l'1-1! Azione personale per vie centrali, tiro dalla distanza e palla fuori di pochissimo! Viola ancora pericolosi

15' - Viola ad un passo dal pari! Azione sulla destra di Milani che entra in area dalla destra, la sfera arriva a Corradini che esplode il tiro ma manda di poco a lato

13' - VANTAGGIO DELLA LAZIO. Errore di Fiorini, la palla arriva a Castigliani che sulla seconda ribattuta a porta vuota mette in gol: 1-0, male la difesa

11' - Che chance da gol per la Fiorentina! Munteanu semina il panico sulla destra, entra in area ed esplode il tiro: Furlanetto si salva coi pugni

8' - Primo corner viola: stacca di testa Chiti ma manda il pallone alto sopra la traversa

6' - Occasione Lazio! Cross di Moro, Shehu stacca di testa e Luci in due tempi salva sulla linea di porta. Che rischio...

5' - Castigliani dalla destra prova a crossare ma la sfera finisce sul fondo

3' - Munteanu prova a mettere un bel pallone in mezzo per Spalluto che però non aggancia

1' - Via alla partita: Fiorentina in completo viola, Lazio con maglia azzurra e pantaloni bianchi

Torna in campo oggi pomeriggio alle 17 la Fiorentina Primavera, fresca vincitrice della sesta Coppa Italia di categoria della sua storia, e lo fa in una sorta di replay della finalissima di mercoledì scorso al Tardini, visto che l'avversario odierno è la Lazio, sconfitta 2-1 a Parma ma oggi avversario per la lotta salvezza. Ecco le scelte di Menichini ed Aquilani per la sfida che avrà luogo a Formello:

LAZIO: Furlanetto; Armini, Adeagbo, Franco; Novella, Bertini, A. Marino, Ndrecka; Shehu; Moro, Castigliani. A disposizione: Pereira, Peruzzi, Floriani, Pica, T. Marino, Ferrante, Tare, Pino, Nimmermeer, Campagna, Cesaroni. All. Menichini.

FIORENTINA: Luci; Frison, Fiorini, Chiti; Milani, Bianco, Corradini, Neri, Pierozzi; Munteanu, Spalluto. A disposizione: Fogli, Dainelli, Dutu, Gabrieli, Gentile, Ghilardi, Di Stefano, Krastev, Toci, Gori, Favasuli, Andrei. All. Aquilani.