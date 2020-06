LIVE FV LAZIO-FIORENTINA 2-1: FINISCE ALL'OLIMPICO

23.43 - Finisce qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita!

23.42 - Una partita tosta giocata dalla Fiornetina all'Olimpico contro una Lazio coriacea. Non basta una magia di Ribery nel primo tempo però: un secondo tempo con un rigore generoso concesso ai biancocelesti ha permesso alla squadra di Inzaghi di portare a casa la partita.

90' +6' - FINISCE QUI! Niente da fare per la Fiorentina, che cade 2-1 all'Olimpico contro la Lazio.

90' +6' - Fallo guadagnato da Sottil alla trequarti. Sale anche Dragowski, mentre viene espulso Inzaghi.

90' +5' - Così è: espulso Vlahovic per un contatto veramente veniale. Fabbri severissimo.

90' +4' - Va al VAR Fabbri, che potrebbe espellere Vlahovic.

90' +3' - A terra Patric dopo un contatto con Vlahovic. Lo spagnolo vola a terra dopo che l'attaccante serbo ha allargato un po' il gomito per liberarsi della marcatura.

90' +2' - Imbucata di MIlinkovic-Savic fermata da Igor in rimessa laterale. Resta in avanti la Lazio.

90' +2' - Castrovilli perde una brutta palla su un attacco viola. Stanco il centrocampista gigliato.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

90' - Cambio nella Lazio: dentro Anderson al posto di Luis Alberto.

90' - La Fiorentina sta provando ad attaccare, anche se non trova spazio. Sottil molto attivo.

87' - Vlahovic calcia male la punizione, sparata alle stelle.

86' - Parolo già ammonito strattona Vlahovic che aveva rubato palla a Luis Alberto, ma per l'arbitro c'è solo il fallo. Niente secondo giallo.

84' - Doppio cambio nella Fiorentina: escono Badelj e Ribery, entrano Pulgar e Sottil.

83' - Luis Alberto strappa in contropiede, sbaglia il passaggio ma il pallone resta al limite dell'area: lo spagnolo prende la mira e centra l'angolino per il vantaggio biancoceleste.

83' - GOL DELLA LAZIO! Segna Luis Alberto.

82' - Mentre i giocatori della Lazio continuano nelle loro sceneggiate ad ogni contatto, Castrovilli scappa in contropiede ma non si intende con Vlahovic. Palla a Strakosha.

81' - Doppio cambio nella Lazio: entrano Marusic e Lukaku al posto di Jony e Lazzari.

79' - Giallo per Radu, entrato malamente sulla caviglia di Badelj.

76' - Bello strappo di Lirola, che però non riesce a servire bene Vlahovic sulla corsa. Perde una buona occasione la Fiorentina.

75' - Cambio nella Fiorentina: esce Ceccherini, entra Venuti.

73' - Fase un po' a rilento della partita, con le squadre che stanno raccogliendo le forze per il forcing finale.

71' - Ribery viene messo giù in area da Patric, ma per Fabbri non è fallo.

70' - Ghezzal! Palla fuori di un soffio! Contropiede guidato da Badelj, che serve l'algerino: al limite dell'area tenta il mancino rasoterra, fuori di pochissimo.

69' - Immobile calcia tutto solo al volo in area, ma spara alto.

68' - Cambio nella Lazio: esce Caicedo, entra Correa.

67' - GOL DI IMMOBILE! Spiazza Dragowski e pareggia la partita. Si riparte dall'1-1.

65' - Calcio di rigore per la Lazio! Caicedo casca dopo un contatto con Dragowski e l'arbitro non ha dubbi. Caicedo si lascia cadere prima del contatto, ma Dragowski lo tocca e quindi Fabbri assegna il penalty.

64' - Jony! Miracolo di Dragowski! Una botta violentissima dello spagnolo, sulla quale Dragowski salva con un grande intervento con la mano di richiamo.

64' - Igor chiude due volte in corner. Lazio pericolosa.

63' - Cambio nella Fiorentina: fuori proprio Cutrone, dentro Vlahovic.

61' - Dopo un'altra giocata pregevole di Ribery, Cutrone invece non riesce in un appoggio semplice per Ghezzal. Male l'attaccante viola nella manovra.

60' . Milenkovic! Bolide dalla distanza che esce di non molto sopra la traversa di Strakosha. Lampo del serbo.

59' - Una meraviglia veder giocare Franck Ribery. Il francese esce facilmente da un raddoppio e permette alla Fiorentina di salire.

58' - Lazzari tenta con il mancino da appena dentro l'area dopo aver sterzato du Castrovilli: palla alta, che non spaventa Dragowski.

57' - Poco da raccontare in questa fase di gioco, se non qualche scambio nello stretto pregevole della squadra di Iachini. La sensazione è che stiamo entrando nella fase decisiva del match.

53' - L'arbitro Fabbri lascia correre un paio di contrasti duri: decisioni che sembrano giuste. Estratto un giallo a Jony.

50' - La Lazio ora prova a rispondere con un'azione offensiva insistita. Per adesso, regge la difesa viola.

48' - Traversa di Ghezzal! Contropiede fulminante della Fiorentina, con l'algerino che trova una traiettoria incredibile, scavalca Strakosha ma si stampa sulla traversa. Ancora vicina al gol la Fiorentina!

46' - Castrovilli! Subito una grande occasione per la Fiorentina, con il centrocampista viola che apre il destro a giro e costringe Strakosha alla grande parata. Si salva la Lazio!

45' - PARTE IL SECONDO TEMPO! Si riparte con due cambi: nella Lazio fuori Bastos dentro Radu, nella Fiorentina Dalbert lascia il posto a Igor.

22.32 - Un primo tempo molto solido della Fiorentina, che grazie al suo fenomeno Ribery riesce a chiudere i primi quarantacinque minuti in vantaggio. Poi sofferenza ma solo una grande occasione per la Lazio.

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 0-1.

45' +1' - Ghezzal ancora a terra, mentre viene segnalato 1 minuto di recupero proprio a causa di questo intervento.

45' - Giallo per Bastos, che interviene molto in ritardo su Ghezzal. Brutto fallo del centrale biancoceleste.

44' - CLAMOROSO ERRORE DI BASTOS! Ma era fuorigioco! Prima una grande parata di Dragowski su Immobile liberato tutto solo in area da Luis Alberto. Grande rischio per la Viola!

42' - Chiusa in difesa adesso la Fiorentina, con la Lazio che sta alzando il suo baricentro. Luis Alberto intanto spara alto.

39' - Lo spagnolo spara alto. Si salva la Fiorentina.

39' - Punizione pericolosa in favore della Lazio a causa di un tocco di braccio ravvisato dall'arbitro di Cutrone. Luis Alberto sulla battuta.

38' - Ottimo anticipo di Ceccherini, che toglie il pallone dalla disposizione di Immobile su un cross dalla destra.

37' - Caicedo! L'attaccante della Lazio si avvita a centro area e colpisce forte il pallone, che si impenna ed esce alto sopra la traversa di Dragowski.

36' - Contatto dubbio tra Ceccherini e Caicedo in area viola, ma l'arbitro sorvola.

35' - Cross di Pezzella sul quale non è perfetto Cutrone, che prova una sponda ma finisce per regalare il pallone a Strakosha.

32' - Giallo per Milenkovic, che si libera con una sbracciata di Luis Alberto. Scena da oscar dello spagnolo, che prende un buffetto e cade a terra dolorante.

25' - Spettacolare iniziativa del francese, servito in bellissimo stile da Ceccherini, anche se il grande merito va soprattutto all'ex Bayern: slalom gigante tra Parolo e Patric, prima di eludere anche Acerbi e chiudere sul primo palo col destro. Strakosha di sasso, e Fiorentina avanti.

25' - GOOOOOOLLLLLL! GOOOLLLL! CHE COSA HA FATTO RIBERY! Il vantaggio della Fiorentina con un lampo magnifico del francese!

22' - Qualche errore di misura in queste fasi, particolarmente per la squadra di casa. Siamo intanto giunti praticamente a metà del primo tempo.

20' - Si intestardisce troppo Castrovilli, che, sul centro-sinistra, traccheggia invece di cercare una giocata, ed è sfavorito pure dal rimpallo. Sul fronte opposto prova a lanciare il contropiede dei suoi Immobile, ma sbaglia la misura del lancio.

19' - LUIS ALBERTO! Lo spagnolo ci prova dalla distanza, ma il suo tentativo da trenta metri termina molto alto sopra la traversa. Tentativo inoffensivo, questo.

18' - PEZZELLA! Colpo di testa centrale, senza affanni per Strakosha. Arriva a staccare sul corner il capitano della Fiorentina, che però impatta senza forza né angolazione, permettendo il facile intervento del portiere di casa.

17' - DALBERT! Pallone largo! Pallone al bacio di Ribery a mandare fuori tempo Lazzari, saltato da Dalbert sul controllo. Conclusione violenta in diagonale del brasiliano che termina fuori: c'è una deviazione, sostiene Fabbri, ed è angolo.

16' - Un rimpallo per poco non favorisce Luis Alberto sulla trequarti, anche se l'azione viene fermata per fallo di mano di Milenkovic.

15' - Milinkovic-Savic vede un corridoio per servire Lazzari, ma non si è accorto che il compagno non ha effettuato lo scatto nei tempi desiderati. Pallone nel vuoto, e rimessa dal fondo.

14' - Errore in impostazione della Lazio, che permette a Ribery di andarsene in solitaria verso l'area di rigore: tocco largo per Ghezzal che manca di cattiveria, provando a riproporre al centro un pallone sul quale non può arrivare nessuno, se non la difesa di casa.

12' - Lunghe trame della Lazio, che staziona da un minuto circa nella metà campo avversaria, pur senza riuscire a trovare varchi per il momento.

11' - Milinkovic-Savic pesca bene Lazzari a destra, ma si alza la bandierina. Fuorigioco.

10' - Dieci minuti sul cronometro quasi completati, e per il momento l'andamento della gara sembra molto equilibrato.

8' - Questa volta si incarica della battuta Ghezzal, il cui mancino però si infrange sulla barriera. Altra chance interessante su piazzato non sfruttata dai viola.

7' - Ammonito Parolo! Tackle in ritardo del centrocampista di casa su Ribery, che ha sgassato pericolosamente verso il centro. Un giallo per parte, dopo sette minuti, e altra interessante chance su punizione per i toscani.

6' - CAICEDO! Incornata dell'ecuadoriano sul cross di Luis Alberto, ma il suo colpo di testa non centra lo specchio. Palla alta.

5' - Interessante invito centrale di Dalbert verso Ghezzal, che non arriva per poco sul pallone. Sembra aver cominciato con un discreto piglio la Fiorentina. Sul fronte opposto, però, il brasiliano si perde la fuga di Lazzari, venendo costretto a travolgerlo. Giallo.

4' - Castrovilli ci prova con il destro, ma la sua conclusione si infrange sulla barriera. Rimane giù Milinkovic-Savic, colpito al volto. Dopo qualche istante, il serbo si rialza.

3' - Cutrone appoggia all'indietro per Ribery, al primo pallone giocato nella metà campo avversaria: arriva Milinkovic-Savic a tamponarlo. Fallosamente: punizione da zona pericolosa.

2' - Milinkovic-Savic si smarca bene in area di rigore, sul lato sinistro, per ricevere il pallone di Luis Alberto ma è disturbato da Dalbert al momento dell'esecuzione, e viene fuori un cross molto fuori misura.

0' - Iniziata la partita allo stadio Olimpico di Roma!

La Fiorentina prova a fare la guastafeste! All'Olimpico di Roma la squadra di Iachini si trova di fronte la Lazio in piena corsa per il titolo nonostante lo stop subito a Bergamo. L'impegno è proibitivo, vista la grande stagione dei biancocelesti, ma i viola hanno poco da perdere e dei punti stasera sarebbero fondamentali in ottica salvezza. Le due formazioni hanno cominciato male dopo il lock-down e ora è il momento di cercare la prima vittoria: appuntamento all 21.45, come sempre in diretta testuale su FirenzeViola.it.

Di seguito le formazioni di questa sera:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

FIORENTINA(3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini,Lirola, Ghezzal, Badelj, Castro, Dalbert, Cutrone, Ribery.