LIVAKOVIC, Quando a FV disse: "Viola? Un onore"

C'è come spesso accade anche del viola nell'impresa della Croazia che sotto di un gol a 3 minuti dalla fine dei tempi supplementari del quarto di finale al Mondiale contro il Brasile è riuscita a riacciuffare il match e poi vincere ai rigori. Protagonista come già accaduto contro il Giappone è stato il portiere, quel Dominik Livakovic che nel 2018 fu accostato anche alla Fiorentina.

Lo stesso portiere commentò l'interesse di viola e Napoli a Firenzeviola.it, rispondendo così: "Sono squadre famose, con una storia ricca di passione ed orgoglio. So di essere seguito non solo in Italia, ma anche da altre nazioni del continente europeo. Non ne so nulla di questi interessamenti ma sono onorato di essere accostato a certe società. In più il mio grande amico Marko Rog mi ha parlato di Napoli in maniera superlativa e Badelj pure mi ha raccontato della sua squadra e dell'esperienza positiva che sta vivendo in Serie A".

