LISTA A E UEFA, Vanno inviate entro le 24 di oggi

Concluso alle ore 20 di ieri il suo calciomercato estivo, adesso la Fiorentina, al pari degli altri club di Serie A, avrà tempo fino alla mezzanotte di oggi per presentare alla Lega la lista completa della prima squadra. La stessa scadenza è valida anche per redigere e inoltrare la lista Uefa, anche se le normative per le competizioni europee sono diverse rispetto alle regole stringenti del famoso elenco dei 25 che regolano invece il campionato italiano (dove devono esserci obbligatoriamente dei giocatori over 22 formati in Italia e gli over 22 formati nei club): al momento, complici le norme in vigore, resterebbe escluso un calciatore che con buona probabilità sarà Marco Benassi (LEGGI QUI).