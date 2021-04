LIROLA, Adesso il Marsiglia lavora per uno sconto

Tra i temi più caldi affrontati oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è certamente il futuro di Pol Lirola. La volontà del laterale spagnolo è stata resa chiara ed è quella di rimanere in Ligue 1 al Marsiglia ma senza piazzamento Champions l'OM sarebbe spaventato dalla cifra di 12 milioni accordata per il suo riscatto. Ecco perché, secondo quanto appreso da FV, in queste ore i dirigenti del Marsiglia avrebbero avviato i contatti con quelli della Fiorentina per ottenere uno sconto sulla cifra da versare.

