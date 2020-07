LECCE-FIORENTINA 1-3, Rivivi il LIVE di FV!

23.40 - Termina qui anche la nostra diretta testuale: restate con FirenzeViola.it per tutte le notizie e le voci dal post-partita.

23.39 - Un primo tempo dominato, un secondo di controllo e la Fiorentina vince una partita fondamentale per togliersi dalle sabbie mobili del campionato. Decisive le reti di Chiesa, Ghezzal e Cutrone nei primi quarantacinque minuti. Gol della bandiera finale di Shakov.

90' +4' - E FINISCE QUI! La Fiorentina espugna Lecce 3-1 e si guadagna la salvezza!

90' +1' - Ci prova il Lecce con un'azione sulla sinistra che spaventa la difesa viola, brava poi ad allontanare.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Gol della bandiera per il Lecce, più che altro per il morale dopo un secondo tempo giocato a ritmi bassissimi dalle due squadre.

88' - GOL DEL LECCE! Detto fatto, la Fiorentina si addormenta e Shakov con il piattone mette in porta un cross di Vera.

88' - Minuti finali ormai al Via del Mare, dove la partita ha veramente poco altro da dire. In pratica si aspetta solo il fischio finale dell'arbitro.

86' - Vlahovic! Calciata bene la punizione, che però esce di poco a lato.

85' - Colpo subito da Castrovilli sulla trequarti. Autore Tachtsidis, che ha anche il coraggio di lamentarsi...

82' - Cambio nella Fiorentina: esce Ribery, entra Agudelo.

81' - Vera! La prima emozione dopo minuti di nulla. Il terzino carica il sinistro dalla distanza e lo scarica rasoterra: palla fuori non di molto. Crampi intanto per Ghezzal, sfinito.

76' - Nulla di fatto per la Fiorentina.

75' - Venuti con un tunnel si procura un buon fallo di Vera sulla destra.

74' - Si riparte dopo la breve pausa.

72' - Cooling break.

72' - Ed entra anche Vera per Majer.

71' - Cambio nel Lecce: esce Babacar, entra Shakov.

71' - Continuano i ritmi blandi al Via del Mare. Fiorentina sempre in controllo.

70' - Altro cambio nella Fiorentina: esce Duncan, entra Castrovilli.

68' - Nulla di fatto dai due corner calciati dalla Fiorentina. Anche se il possesso resta viola.

66' - Doppio cambio anche nella Fiorentina: fuori Cutrone e Chiesa, dentro Vlahovic e Venuti.

65' - Doppio cambio nel Lecce: escono Paz e Petriccione, entrano Dell'Orco e Tachtsidis.

64' - Duncan! Non sfruttata al meglio una ripartenza pericolosa, con l'ex Sassuolo che tenta il sinistro a giro da fuori: deviato, finisce fuori.

63' - Partita che continua su ritmi bassissimi per merito di una Fiorentina che sta riuscendo nel suo intento di addormentare il gioco.

61' - Saponara sbaglia un aggancio in area e permette a Pulgar di recuperare. Rischia però la Fiorentina.

60' - Cutrone in evidente posizione di fuorigioco calcia addosso a Gabriel da posizione defilata.

59' - La Fiorentina sta provando ad addormentare il gioco con un possesso palla prolungato sul quale il Lecce non riesce ad intervenire. I minuti passano.

56' - Da sottolineare ancora una volta una giocata bellissima di Ribery, che con il pallone tra i piedi è un mago. La sua imbucata non viene però sfruttata da Cutrone che sbaglia l'aggancio in campo aperto.

54' - Numero di Ghezzal dopo un possesso palla prolungato della Fiorentina. L'algerino guadagna calcio d'angolo dopo un tunnel.

52' - Saponara fallisce un'ottima occasione, liberato al limite dell'area da Barak. Tiro strozzato e palla che termina direttamente fuori.

51' - Lirola! Salva Gabriel! Lo spagnolo buca la difesa del Lecce e all'entrata in area calcia con il sinistro sull'angolo opposto: il portiere del Lecce si allunga e respinge.

50' - Gioco fermo per un colpo al volto subito da Pulgar. Qualche secondo per riprendersi e poi riprende anche il gioco.

48' - Lecce che prova a recuperare lo svantaggio alzando il baricentro, anche se la squadra di Liverani sotto pressione sbaglia spesso.

45' - PARTE IL SECONDO TEMPO! Due cambi, uno per parte: nella Fiorentina entra Ceccherini per Pezzella, nel Lecce Saponara per Farias.

--- INTERVALLO ---

22.34 - Un primo tempo dominato dalla Fiorentina, che fa tre gol e sbaglia anche un rigore. Qualche rischio in difesa ma per il resto una partita praticamente perfetta degli uomini di Iachini, che nel secondo tempo dovrà mettere in cassaforte il risultato.

45' +2' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Si va al riposo sul punteggio di 3-0: che primo tempo della Viola!

45' +2' - Lecce ormai sulle gambe, si aspetta solo il duplice fischio per la fine del primo tempo.

45' - Assegnati due minuti di recupero.

43' - Giocata sopraffina di Ribery che a centrocampo fa tunnel a Petriccione e subisce fallo. Che bellezza tutte le volte che tocca palla il francese.

43' - TRAVERSA DI FARIAS! Mezzo suicidio di Caceres che regala palla a Farias in area: l'attaccante prende la mira e tira con violenza, scheggiando la traversa e salvando la Fiorentina. Ma che combina Caceres?!

42' - Ghezzal rischia un po' con un contrasto duro su Donati. Il giallorosso fa un po' di scena, ma l'arbitro sorvola su un giallo che sarebbe stato comunque generoso.

40' - Ennesimo movimento in profondità di Cutrone che si trova a tu per tu con Gabriel: per l'ex Milan è un gioco da ragazzi infilare in porta con il sinistro. La Fiorentina vola!

40' - GOOOOOLLL!!! GOOLLL!!! SEGNA CUTRONE! FIORENTINA SUL VELLUTO!

38' - Una scena piuttosto particolare, con i viola che protestano per una mancata distanza. All'improvviso Ghezzal calcia con il sinistro e infila la palla all'angolino: Fiorentina sul 2-0!

38' - GOOOOOOLLL!!! GOOOLLL!! GHEZZAL IN BUCA D'ANGOLO!

36' - Giallo per Donati che stende malamente Duncan al limite dell'area. Bella sgasata del centrocampista viola.

33' - Cutrone non riesce a ribadire in rete un cross al bacio di Ribery, forse disturbato da Petriccione. Altra occasione mancata comunque dall'attacco viola.

32' - Fallo duro subito da Ribery, che sta giocando con un po' di paura a causa della botta subita all'andata alla caviglia. L'arbitro comunque non estrae il giallo. Siparietto peraltro tra Liverani e Iachini, con il tecnico giallorosso che dice al viola che stava protestando: "All'andata manco c'eri".

31' - Attimi di confusione a causa di un pallone troppo sgonfio. Dopo un po' di perplessità riparte il gioco.

30' - Il Lecce sta conquistando valanghe di corner. Squadra salentina che dopo il rigore sbagliato è cresciuta nettamente di colpi.

29' - Tempo per qualche indicazione da parte dei due tecnici e si riparte al Via del Mare.

27' - Cooling break per le due squadre.

26' - Giallo per Ghezzal che entra a gamba tesa su Petricione. Quarto ammonito della sfida.

25' - Pericoloso il Lecce con Farias che semina il panico in area e viene fermato da Caceres in corner proprio davanti a Terracciano. Respinge poi il calcio d'angolo la difesa viola.

24' - Calcia alto Ghezzal. Nulla di fatto per la squadra viola.

23' - Altra azione preziosissima di Chiesa, che dobbiamo dire sta rispondendo al meglio ad una settimana non semplice. Il 25 guadagna palla nei pressi del limite dell'area e viene steso: punizione pericolosa per la Fiorentina.

22' - Farias! Dopo un'azione prolungata, calcia con il sinistro da fuori area ma spedisce alto il pallone. Sospiro di sollievo per la Fiorentina.

20' - Giallo per Babacar che strattona Lirola su una ripartenza molto pericolosa della Fiorentina. Bene anche lo spagnolo in questi primi venti minuti.

18' - Barak! Para Terracciano! Sinistro da fuori area violento ma centrale, sul quale il portiere viola non si fa sorprendere. Palla respinta con i pugni.

17' - Partita fin qui ottima della Fiorentina, che continua a spingere anche se presta il fianco alle ripartenze del Lecce.

15' - Ancora Chiesa molto attivo sulla destra: questa volta il suo cross non trova però nessuno in area.

12' - Caceres! Colpisce lui il corner, ma Gabriel blocca. Quarta occasione per il 2-0 per la Fiorentina, che potrebbe pentirsi di non aver già chiuso il match. Però che inizio della squadra di Iachini!

12' - Cutrone! Altra occasione per la Fiorentina, con l'attaccante liberato davanti a Gabriel ma centra il portiere da posizione defilata.

11' - PULGAR SBAGLIA! Rigore calciato lentamente, Gabriel intuisce e blocca il pallone.

11' - Ammonito per proteste Ribery, che chiedeva l'espulsione per l'estremo difensore dei salentini.

10' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Ribery inventa per Ghezzal, che viene steso da Gabriel in uscita. Giallo per il portiere del Lecce ed occasione per il 2-0.

8' - Fiorentina che dunque riesce subito a capitalizzare il dominio messo in campo nei primi minuti. Continua anche dopo il gol il possesso palla, anche se la partita ancora è lunga e il Lecce sta riorganizzando le idee.

6' - Pallone pessimo perso da Rispoli in impostazione. Cutrone riconquista palla e poi imbuca perfettamente per Chiesa, che prende il tempo a Barak e scarica in porta il gol del vantaggio. Grande rete della Fiorentina, vantaggio viola!

6' - GOOOLLLLL!!!! GOOOOLLL!!! SEGNA CHIESA!

4' - Ribery viene liberato molto bene da Chiesa sulla sinistra, ma non riesce a tirare per bene e smorza la conclusione. Palla anche qui sul fondo.

3' - Babacar! Colpisce lui su un cross basso dalla sinistra: palla che passa sotto le gambe di Caceres ma termina sul fondo.

1' - Parte subito bene Lirola, che dopo una serpentina serve bene Cutrone in area. Il cross basso dell'attaccante però viene respinto dalla difesa del Lecce.

0' - VIA! Si parte al Via del Mare! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

21.43 - È il turno delle squadre. Fiorentina in completo blu, Lecce giallorosso.

21.40 - Prendono posto nelle rispettive panchine le squadre. Ricordiamo la situazione legata a Dalbert, infortunatosi nel riscaldamento: al suo posto giocherà Lirola. LEGGI QUI

Ci si gioca la permanenza in Serie A al Via del Mare! Lecce e Fiorentina sono chiamate ad una partita che potrebbe voler dire molto per l'intero campionato: i salentini sono terzultimi ad un punto dal Genoa, i viola comandano il treno delle squadre a rischio e con 36 punti non possono dirsi tranquilli. Una vittoria oggi potrebbe dire molto per entrambe, ma c'è da giocarsela. Iachini forte del pareggio arrivato all'ultimo secondo contro l'Hellas Verona, il Lecce dopo una serie di belle prestazioni che hanno ridato speranza alla squadra di Liverani. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni del match: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Farias, Mancosu; Babacar

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Ribery, Cutrone