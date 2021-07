LE SCELTE DIETRO L'ANGOLO

Superata la giornata di riposo post amichevole la Fiorentina ha ripreso il lavoro nonostante i rovesci temporaleschi tipici delle Dolomiti, e già tra domani e venerdì sarà tempo di tornare in campo per le ultime due amichevoli del ritiro. Mentre Italiano attende gli ultimi responsi dagli allenamenti sul campo la società si prepara a un mese che la vedrà gioco forza protagonista.

Il mercato, in entrata e uscita, sarà la priorità da considerare in parallelo all’arrivo degli impegni ufficiali, con l’inevitabile conseguenza che tra Coppa Italia e prime sfide di campionato lo stesso Italiano si ritroverà costretto a fare di necessità virtù. Sotto questo profilo sarà il rientro di elementi come Pulgar o Amrabat a sgombrare il campo dagli ultimi dubbi, anche perchè di contro la Fiorentina dovrà prima di tutto sciogliere il nodo relativo al regista.

Questioni che si accavallano alla vicenda più importante del momento, quella che riguarda il futuro di Vlahovic e un rinnovo che pare avvicinarsi ogni giorno di più. Mentre resta lo spauracchio inglese del Tottenham dal ritiro di Moena filtra sempre più fiducia, al netto però dello scoglio commissioni da superare con il procuratore.

Insomma in attesa che i viola si giochino gli ultimi 180 minuti in amichevole, giovedì e venerdì, si avvicina il momento delle scelte sul mercato e soprattutto delle decisioni su chi è destinato a trascinare questa squadra già da ferragosto e chi, invece, andrà a cercare fortuna altrove anche per far respirare le casse della società.