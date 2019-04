"LE MASSIME DI DELIO", Il treno e la cioccolata...

Dobbiamo ammetterlo: questa non l'avevamo mai sentita...e sopratutto capita. Tanto che siamo andati a chiedergli spiegazione. Delio Rossi (more solito) dispensa una delle sue massime, alcune criptiche, altre enigmatiche, altre ancora impossibili da decodificare. Come l'ultima... "Chi è più forte tra Jovetic e Cavani? Mah...è come dire se è più lungo un treno oppure è più buona la cioccolata..." Silenzio in sala, ed il sottoscritto che si arrovella a capire, ad interpretare. Peccato, penso, perchè ne va della mia rubrica: mica posso fare un quiz, un indovinello ai lettori di Firenzeviola... E allora, finita la conferenza stampa, mi alzo e vado da Delio: mister, che voleva dire con la battuta sul treno e la cioccolata? "Volevo dire che non si può fare un paragone tra due cose così diverse (la risposta di Rossi, infatti, era stata che Jovetic e Cavani non si potevano paragonare, troppo diversi tra di loro... ndr) Se fai un accostamento ci deve essere un minimo di correlazione..." "Grazie - rispondo io - perchè stavolta non l'avevo proprio capita". E allora Delio fa outing... "Guarda che è un problema mio, non tuo. Lo so che a volte non è facile..." Del resto Delio lo ha sempre detto..."non sono un gran comunicatore, non so farmi pubblicità". Meno male che invece (aggiungiamo noi) il suo lavoro sembra saperlo fare...e bene.