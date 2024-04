LE COLLEGHE IN SOCCORSO DELLA FIORENTINA. IL CAMPIONATO VALE ANCORA UNA RETTA VIA

FirenzeViola.it

"Tanto il campionato non ha più niente da dire, tanto vale puntare tutto sulle coppe". Minimo comune denominatore che rimbalza spesso tra i tifosi della Fiorentina e non solo, da un anno a questa parte. Al pari della stagione scorsa infatti, c'è sempre una fetta della piazza che spinge per un impiego di forze maggiore in Coppa Italia e Conference League, alla luce di una classifica certo non entusiasmante in campionato. Eppure, nonostante continuino ad aleggiare certi pensieri, tanti allenatori e casi del passato insegnano che battezzare un percorso non sia assolutamente sinonimo di successo. Anzi. Viene in mente il Napoli di Sarri, anni fa in lotta per lo scudetto poi "perso in albergo" a Firenze, in un percorso prima in Champions e poi in Europa League al ribasso e con l'intento di riversare ogni energia sul campionato. Senza successo.

Niente obiettivo scelto

Senza stare a rimarcare la lista di allenatori che a più riprese ha sconfessato questo credo, non è difficile capire che la concentrazione di forze ed energie tutte su un fronte, non garantisce minimamente il raggiungimento di un altro traguardo. Vedi il finale della scorsa stagione, passato dal galvanizzante furore per le due finali conquistate alla cocente delusione per essere rimasti col cerino in mano. L'ha evidenziato più volte anche l'attuale guida tecnica della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ma anche altri viola coinvolti.

Le "colleghe" come spinta in più

Non bastasse, a motivare ancor più la Fiorentina per il rush finale di campionato, vengono in soccorso le "colleghe" italiane in Europa. Già dalla settimana prossima infatti potrebbe diventare ufficiale il quinto posto in Champions League per la Serie A. Per la certezza aritmetica basterebbe infatti l'eliminazione di una delle tre formazioni tedesche ancora in corsa, ma anche una "più semplice" - si fa per dire - non sconfitta dell'Atalanta col Liverpool unita a una vittoria della Fiorentina col Plzen.

Ad ogni modo, col quinto posto valevole per la Champions ormai vicinissimo, l'Italia guadagnerà un'ulteriore squadra nelle coppe. Quindi la sesta in Europa League con la vincitrice della Coppa Italia, e la settima in Conference. Proprio il trofeo nazionale però, se lo porterà a casa un club già qualificato alle competizioni UEFA, farà slittare il piazzamento in Conference all'ottava di Serie A. In soldoni, il ritmo delle nostre squadre in Europa ha spalancato ancor di più le porte del campionato attuale alla corsa ai primi posti, in un minestrone di squadre che ad oggi possono giocarsi la vittoria della Coppa Italia e le ultime posizione europee in classifica. La Fiorentina è in mezzo al calderone e si trova quindi un'altra retta via per imboccare una coppa europea anche l'anno prossimo, fattore che dopo due anni di protagonismo nel Vecchio Continente - seppur nel torneo meno nobile - vorrebbe dire non poco nel prosieguo della crescita del club.