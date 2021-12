LE COPPE SI TINGONO DI VIOLA

Il mercato è sempre più vicino ed è inevitabile che gli occhi interessati dei tifosi vadano a spiare i potenziali obiettivi che in giro per l'Europa si mettono in mostra con le loro attuali squadre. Su tutti, ci sono due giocatori che la Fiorentina segue e tratta ormai da diverso tempo e che tra la Champions di mercoledì e la Conference League di ieri, hanno acceso ancora di più i riflettori sulle proprie situazioni.

Il primo, lo abbiamo tutti visto mettersi in mostra nella partita vinta dal Lille per 3-1 in Germania contro il Wolfsburg. Si tratta di Ikoné, esterno offensivo che i viola hanno sostanzialmente bloccato da almeno un paio di settimane. Oltre al sorriso compiacente del giocatore dopo la vittoria europea a precisa domanda sulla Fiorentina, anche il presidente del club francese ha confermato l'esistenza di una trattativa. Insomma siamo nella fase finale di un affare che potrebbe portare al Franchi un talento purissimo, scuola PSG, che è già da tempo nel giro della Nazionale di fenomeni guidata da Deschamps.

L'altro è Borja Mayoral. Quasi un desaparecido in terra romana, che ieri sera è stato rispolverato da Mourinho per la trasferta a Sofia contro il CSKA. Lo spagnolo, che vorrebbe lasciare la Roma ma anche il Real Madrid in via definitiva, ha segnato un gol di tacco lasciando anche il proprio allenatore un po' interdetto, visto la quasi totale assenza di fiducia che gli ha dimostrato fino a questo momento. La Fiorentina con il Real ha già fatto passi da gigante e gli spagnoli sarebbero pronti anche a liberarlo ancora una volta in prestito. Il fatto è che l'attaccante invece vuole sentirsi di nuovo importante e chiede a gran voce che venga inserito una strada per lasciare i Blancos in via definitiva. Magari si potrà trattare sull'obbligo in base a presenze o gol, una soluzione che stimoli anche il giocatore a dare il massimo. La questione della durata del prestito andrà risolta sempre con il Real, visto e considerato che per ottenere un prestito biennale, l'attaccante dovrà almeno rinnovare di una stagione visto che l'attuale contratto scade nel 2023. Ma le vie del mercato sono infinite e non sarebbe questo il problema.

In buona sostanza questo binomio si è decisamente scaldato nelle ultime ore e la Fiorentina punta ad ottenere un doppio sì entro l'inizio del mercato così da poter mettere subito a disposizione di Italiano due pedine necessarie per puntare sempre più in alto. I margini sono ampi e la tavola sembra imbantita, manca l'ultimo step, che in sede di trattativa non è mai così banale quanto sembra.