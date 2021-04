LAZZARI A FV, Viola possono tornare ad alti livelli

Fiorentina-Atalanta non è mai una partita come le altre per i tifosi viola perché c'è comunque una rivalità particolare tra le due formazioni frutto anche della presenza di Gasperini sulla panchina della Dea, non esattamente amato dai supporters gigliati. FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva il doppio ex dell'incontro, Andrea Lazzari per approfondire tematiche riguardanti l'incontro di domenica e la stagione della squadra adesso allenata da Iachini.

La Fiorentina riuscirà a tornare ai suoi livelli in breve tempo o ci vorrà un percorso più lungo? "Dipende tutto dall'idea che ha la società perché le carte in regola per fare il percorso dell'Atalanta ci sono. La Fiorentina è stata sempre in Serie A, ha possibilità di tornare ad essere protagonista anche in Europa".