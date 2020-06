LAZ-FIO, Viola bella ma ingenua: a Roma ko 2-1

Finisce con uno sfortunato 2-1 in rimonta in favore della Lazio il match dell’Olimpico tra i biancocelesti e la Fiorentina. Viola che restano a quota 31 punti a +6 sulla Serie B. La squadra di Carrillo (Iachini era squalificato) parte meglio e al 25’ passa in vantaggio con un gioiello di Ribery, che con uno slalom su tre avversari entra in area dalla sinistra e fa 0-1. Nella ripresa i viola falliscono due volte il raddoppio (contropiede fallito e traversa di Ghezzal) ma la Lazio trova l’1-1 con un rigore generoso assegnato da Fabbri per presunto fallo di Dragowski su Caicedo. La Lazio inizia a spingere e all’80’ trova il 2-1 con una conclusione di Luis Alberto. Nel recupero rosso diretto a Vlahovic per una gomitata.