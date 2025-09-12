La Viola verso l'esperimento del doppio play: è un'idea concreta già per domani

vedi letture

Il termine "doppio play" è una di quelle espressioni che nel calcio moderno, soprattutto negli ultimi anni, sta prendendo sempre più piede, con molte squadre, anche vincenti, che hanno scelto di adottare a centrocampo una struttura che prevede appunto l'utilizzo di due figure che svolgano compiti di regia in diverse zone del rettangolo di gioco. Da quando con la fine del mercato alla Fiorentina è arrivato Nicolussi Caviglia, che a Venezia ha giocato sia come mediano basso in un centrocampo a tre che come mediano in un centrocampo a due (ma sempre con compiti di schermo e regia davanti alla difesa), anche per Stefano Pioli e il suo staff si sta palesando la possibilità di utilizzare questa soluzione spostando in posizione di mezzala Fagioli e facendolo così coesistere con il suo ex compagno ai tempi della Juventus. Questo uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it.