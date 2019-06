LA SORPRESA, Rui in pole. E a Firenze c'è Bati

Rocco Commisso ha annunciato una possibile sorpresa a breve. Le ipotesi si sprecano. Da un grande nome per il tecnico o un top acquisto a quello di un ex molto amato come presidente o comunque dirigente. Detto che Giancarlo Antognoni non è una sorpresa visto che ha fatto parte della società degli ultimi anni e che in pratica lo ha già confermato ieri nelle tante interviste rilasciate, si fa largo l'ipotesi di un ingresso in società di Rui Costa come direttore sportivo. Il portoghese attualmente è al Benfica, la vecchia proprietà lo aveva già corteggiato (lo aveva incontrato proprio Mario Cognini che oggi è a colloquio con Commisso per un passaggio di consegne) ma poi l'ex viola restò in Portogallo. Un'altra strada potrebbe essere quella di Batistuta. L'argentino in questi giorni è a Firenze, ieri - secondo quanto appreso da Firenzeviola - ha fatto un salto in Svizzera per una cura, ma la sera era già in città e si fermerà ancora diversi giorni. Alle prese ancora con il docu-film che ha girato sulla sua carriera (ed anche a Firenze), ha diversi appuntamenti già fissati, ma chissà che non ci sia il tempo per un incontro con Commisso o il suo entourage: Firenze, d'altronde, è piccola, soprattutto se alloggi in centro. Con il Re Leone c'è anche la moglie Irina che, mentre il marito è impegnato, si gode la città come se non fossero mai andati via.