LA QUARANTENA DEI CALCIATORI: TRA VIDEOGIOCHI, CHALLENGE E DIRETTE INSTAGRAM

Dirette Instagram, challenge, videogiochi e allenamento nelle proprie abitazioni. È questa la quarantena al tempo del Coronavirus che i giocatori viola, e non solo, stanno passando nelle proprie case. In attesa che la Lega renda pubblico il giorno in cui i calciatori potranno tornare ad allenarsi, è necessario e doveroso, per gli atleti, continuare a tenersi in forma per non perdere la tenuta fisica. Sono numerose e diverse le attività con cui i calciatori viola stanno passando la quarantena. Da sottolineare sicuramente il fatto che in molti si sono messi a sostegno della campagna a favore degli ospedali italiani postando un video mentre palleggiano con la carta igienica o con qualsiasi altra cosa. Tra coloro che hanno partecipato a questa challenge ci sono Chiesa, Sottil, Kouame, Castrovilli, Vlahovic e molti altri. E c'è anche chi come Franck Ribery ha mandato un messaggio di solidarietà a tutta l'Italia e alla sua Firenze, come ha scritto il francese su Instagram, per poi donare 50 mila euro alla campagna "Forza e Cuore" lanciata dalla Fiorentina a sostegno degli ospedali fiorentini.

E poi ci sono Cutrone, Pezzella e Vlahovic che sono costretti purtroppo a stare in auto-isolamento nelle proprie abitazioni senza avere contatti con nessuno perché risultati positivi al Coronavirus. I tre calciatori viola stanno continuando il loro percorso di guarigione senza complicazioni. Il serbo, insieme a Chiesa, Lirola, Castrovilli, Ceccherini, è un appassionato di videogiochi. Ha partecipato alla Quarantena League organizzata da Le Iene sfidando Armando Izzo a Fifa 20. Mentre tra gli altri il videogioco più diffuso è decisamente Fortninte. Alcuni di loro durante il giorno giocano online con altri giocatori dando appuntamento ai propri seguaci su Instagram e pubblicando foto nelle stories in caso di vittoria.

C'è anche invece chi prova a cambiare look come Dragowski che qualche giorno fa ha postato una foto decisamente esilarante nella quale mostrava la sua barba, talmente lunga, alla quale aveva fatto due codine. Ma l'unica cosa che non deve mai mancare durante la giornata è l'allenamento. Ecco che Martin Caceres mostra sempre ai suoi followers il proprio allenamento, come ha fatto anche Kouame, mentre si allenava pur "disturbato" dal figlio piccolo. Come Dalbert che corre sul tapis roulant e Igor che invece si allena nella propria terrazza. In molti si sono dati alle dirette Instagram con l'obiettivo di intrattenere i tifosi, facendosi intervistare da ex compagni o da pagine social come Cronache di Spogliatoio o Sos Fanta. Da segnalare la diretta tra Vlahovic e Chiesa mentre cantano i cori della Fiesole, mentre oggi Terracciano si è fatto intervistare dall'amico Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia. Infine ci sono loro: le ragazze della Fiorentina Women's che insieme al mister Antonio Cincotta hanno svolto la seduta di allenamento ognuna dalla propria casa ma tutte connesse in video chiamata. Tutti accomunati da un unico e solo messaggio, quello che più di tutti è importante e fondamentale in questo momento: io resto a casa.