LA PRIMA VOLTA

La prima gara ufficiale del 2019-2020. La prima partita vera, con un risultato determinante. La prima al Franchi della proprietà americana. Per questi e per tanti altri motivi, Fiorentina-Monza oggi non sarà certo una sfida qualsiasi.

Alle 18.15 Montella e i suoi uomini, con una squadra ancora in cantiere e almeno altre due-tre pedine importanti attese prima della fine del calciomercato, affronteranno il club di Berlusconi nel terzo turno di Coppa Italia con l'obiettivo di ripagare fin da subito il grande entusiasmo portato da Rocco Commisso. Aria fresca, maggiore fiducia e ottimismo in vista del futuro, uno scenario totalmente differente rispetto a quello con cui si era chiusa la passata stagione.

Tanta, dunque, la curiosità di vedere i viola all'opera, nonostante l'avversario odierno sia "solo" una formazione di Serie C. Fra una settimana, d'altronde, si comincerà a fare davvero sul serio e al test all'esordio col Napoli la nuova Fiorentina made in USA dovrà assolutamente arrivare preparata, nelle gambe e nella testa. Ecco perché battere il Monza con una prestazione convincente questo pomeriggio diventa un vero e proprio obbligo per Boateng e compagni, chiamati al primo piccolo passo del lungo, tortuoso e affascinante percorso che li aspetta quest'anno.