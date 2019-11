LA PENNA, Arbitro tabù per il Cagliari. Con la Viola...

Le designazioni per il 12° turno di Serie A hanno scelto l'arbitro Federico La Penna di Roma come arbitro di Cagliari-Fiorentina. Un vero e proprio tabù per i sardi, che ancora devono trovare la prima vittoria in una partita arbitrata dal fischietto romano: il bilancio rossoblu segna tre incontri, due sconfitte ed un pareggio.

Con la Fiorentina invece deve ancora arbitrare la sua prima partita, dal momento che fu designato solo per la partita contro l'Udinese del marzo 2018 annullata per la scomparsa di Davide Astori. Dopo aver arbitrato 2 volte la Fiorentina Primavera, dunque, è arrivato il momento della prima con la Fiorentina per La Penna.