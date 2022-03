Neanche il mattino successivo addolcisce l'amarezza della Firenze del calcio, delusa e sconfitta al primo minuto di recupero, il penultimo dell'intera partita. Il tema dei finali è senz'altro scottante, di fatto è un caso che ha aperto Italiano stesso al termine della partita di ieri, ma anche la questione della mira sotto porta è un aspetto al quale ha e va dato priorità, per evitare che si ripetano troppo spesso situazioni come quella di ieri, con una squadra che costruisce e crea per novanta minuti quasi in esclusiva, senza però riuscire a colpire, punita alla prima circostanza avversa.

"Abbiamo un piccolo problema da inizio anno: i nostri esterni creano e si sacrificano ma devono essere più concreti e pretendere molto di più da se stessi, è un peccato che vanifichino il lavoro che fanno". Il messaggio di Italiano è chiaro e non è neanche la prima volta che si sente, la sua Fiorentina ha bisogno di più gol da tutto il tridente, specialmente alla luce dell'addio di Vlahovic, e questa non è una condizione discutibile. Neppure parzialmente. Chi saprà garantire maggiore continuità in zona realizzativa, con ogni probabilità, conquisterà un posto più stabile al centro del suo disegno.

Nella serata di ieri, e non solo, l'identikit da sprecone porta inevitabilmente a Jonathan Ikoné: è stato tanto guizzante, imprendibile e fantasioso nelle ultime due uscite, che l'hanno visto iniziare dal 1', quanto poco freddo e spietato al momento di colpire. "Poteva fare due gol sabato e due oggi, invece è ancora a zero. Cercheremo di fargli capire quanto è importante", ha detto di lui Italiano dopo aver però speso parole di elogio nei suoi confronti in precedenza. I riferimenti sono chiari: il destro largo di poco del primo tempo e, soprattutto, il legno di inizio ripresa.

D'altronde, nel gioco del calcio più che mai, la mira conta. Storpiando una canzone di Ligabue di qualche anno fa, "conosci un altro modo per fermar la Juve?".