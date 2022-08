LA LUCE IN MEZZO AL BUIO: JOVIC SI SBLOCCA, FIRENZE ASPETTA I SUOI GOL

Altro test importante e altra mancata vittoria per la Fiorentina. Ma nel mezzo, spazio anche a qualche nota rincuorante per mister Italiano e i tifosi viola.

Betis Siviglia 3, Fiorentina 1. Il punteggio parla chiaro, la squadra gigliata ha steccato (dal punto di vista del risultato) tutte e tre le amichevoli “di spessore” di questo precampionato. Al tempo stesso però, è doveroso ricordare come quella di ieri sera sia stata una sconfitta patita contro una squadra che lo scorso anno si è piazzata quinta nel campionato spagnolo, non esattamente l’ultimo dei tornei europei; vincendo la prestigiosa Coppa di Spagna e venendo eliminata in Europa League per mano dell’Eintracht Francoforte, futuro vincitore della competizione.

Proprio la Francoforte dove c’è stata l’ascesa di colui che quest’anno è stato prelevato dalla Fiorentina per ridare ritmo a un attacco che ha sofferto tanto dalla partenza di Dusan Vlahovic: parliamo di Luka Jovic.

Ebbene, nonostante la sconfitta corale, il serbo rientra a Firenze con una certezza, la linfa vitale per uno che di mestiere fa l’attaccante: il gol. Se infatti è stato doloroso assistere all’ennesimo risultato negativo di questa preparazione, il baglio di luce che incoraggia e spinge il popolo viola è proprio il fatto che la punta ex Real Madrid si sia finalmente sbloccata, con un’incornata di testa da vero numero 9, quello che ci si augura trascini la squadra a suon di gol.

In fondo si sa, possono sembrare frasi fatte sì, ma la verità è che quando un centravanti segna ha sempre ragione. Le chiacchiere stanno a 0, e Jovic ieri sera ne è stato l’ulteriore prova. Era stato spettatore non pagante fino al minuto 60, quando insacca un cross di Biraghi per il momentaneo 2-1. Vittima del sacrificio che ha speso per i compagni, esce dall’anonimato ritrovando la tanto attesa via del gol, con la speranza che questo faccia da spartiacque tra il vecchio e il nuovo Jovic.

In conclusione, aspettando che ritrovi la miglior condizione fisica (come detto anche dallo stesso Italiano), l’importanza dell’essersi sbloccato a una settimana dall’inizio del campionato, in mezzo a risultati di squadra negativi e prestazioni che hanno fatto discutere, costituisce una nuvola serena sul cielo della Firenze calcistica.