La Juve regala, la Fiorentina gode: tutti i motivi per "ringraziare" i bianconeri

Il giorno dopo è quello del godimento per i tifosi della Fiorentina. Su FirenzeViola.it abbiamo raccolto tutti i motivi per gongolare dopo il tris inferto alla Juventus. Grazie Juve! Stamani i tifosi della Fiorentina si sono risvegliati in tanti con questo pensiero in testa, sia per il netto 3-0 che è già entrato nella storia di questo confronto, ma anche per gli scambi di mercato che nelle ultime sessioni hanno dato decisamente ragione ai viola.

I fischi a Nico

Nico Gonzalez era arrivato carichissimo alla sfida contro i suoi ex compagni (anche se ne sono rimasti in pochi ndr), ma ciò che si è visto in campo è decisamente lontano dalle aspettative. In primis di quelle juventine. L'argentino ha rimbalzato in su e giù per il campo come una pallina di un flipper, senza mai trovare la giocata giusta per mettere in difficoltà la squadra di Palladino. E i fischi hanno fatto il resto. Più di 30 milioni di cessione ai bianconeri che in quel momento avevano fatto storcere il naso a tanti ma che ora sono un bottino ricchissimo che non può far altro che sorridere. Non solo Nico, anche la faccia di Dusan Vlahovic in panchina e le due super prestazioni da ex di Moise Kean e Nicolò Fagioli.

