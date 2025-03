FirenzeViola Grazie Juve!

Grazie Juve! Stamani i tifosi della Fiorentina si sono risvegliati in tanti con questo pensiero in testa, sia per il netto 3-0 che è già entrato nella storia di questo confronto, ma anche per gli scambi di mercato che nelle ultime sessioni hanno dato decisamente ragione ai viola.

I fischi a Nico

Nico Gonzalez era arrivato carichissimo alla sfida contro i suoi ex compagni (anche se ne sono rimasti in pochi ndr), ma ciò che si è visto in campo è decisamente lontano dalle aspettative. In primis di quelle juventine. L'argentino ha rimbalzato in su e giù per il campo come una pallina di un flipper, senza mai trovare la giocata giusta per mettere in difficoltà la squadra di Palladino. E i fischi hanno fatto il resto. Più di 30 milioni di cessione ai bianconeri che in quel momento avevano fatto storcere il naso a tanti ma che ora sono un bottino ricchissimo che non può far altro che sorridere. Anche perché il banale confronto con Gudmundsson, suo sostituto estivo, nonostante tutto è quasi impietoso.

La faccia di Vlahovic

L'altro potenziale protagonista da ex, ovvero Dusan Vlahovic, non solo è rimasto a guardare per tutta la partita, ma è stato anche oggetto dell'ironia fiorentina. La curva e lo stadio hanno chiamato a gran voce il suo nome, tutti lo avrebbero voluto vedere in campo per poterlo fischiare anche sotto di tre gol. Thiago Motta ha deciso diversamente, ma resta il fatto che un acquisto da 80 milioni di euro, protagonista spesso e volentieri della discordia tra tifosi per la sua cessione a metà stagione nell'inverno del 2022, anche ieri ha marcato visita davanti alla piazza che lo ha lanciato nel grande calcio. Altra operazione che, dopo anni, ha preso una piega diversa rispetto a quel famoso gennaio.

I migliori in campo

Dall'altra parte, con la maglia della Fiorentina ben calzata addosso, giocavano due prodotti delle giovanili juventine come Moise Kean e Nicolò Fagioli. Il primo ha già toccato 20 gol stagionali, è leader assoluto dell'attacco viola e si è preso fin da subito grandi rivincite su chi in estate lo ha ceduto a cuor leggero gongolando per i 13 milioni più bonus incassati. L'altro, è stato ceduto a gennaio perché Thiago Motta non lo vedeva più in bianconero, ed ora è tornato protagonista nel nostro calcio in attesa di poter tornare a indossare anche la magli azzurra, obiettivo nell'obiettivo per lo stesso ex juventino. Un doppio colpo a prezzi di saldo che la Fiorentina adesso si gode in pieno, ringraziando Giuntoli e tutta la Juve per una serie di favori che potranno tornare utili non solo nell'immediato, ma anche per il prossimo futuro.