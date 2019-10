LA GARA DEL GOL

Domenica 27 alle ore 20:45 andrà in scena Fiorentina-Lazio, partita di campionato che senz'altro non annoierà i suoi spettatori. Già perché, quando viola e biancocelesti si affrontano in Serie A, difficilmente i gol stentano ad arrivare. Dalla prima era Montella ad oggi, infatti, solo una volta la il big-match si è concluso a reti inviolate: trattasi della stagione 2013/14, quando il tabellone dello stadio Olimpico di Roma esibì appunto uno scialbo 0-0.

E' interessante poi registrare come, sempre a partire dal campionato 2012/13, raramente alla prima rete segnata dalle due compagini non ne sia seguita almeno un'altra. Tant'è che, fatta eccezione per lo 0-1 ottenuto dalla Lazio a Firenze nel 2013/14 e per il medesimo risultato guadagnato stavolta in casa dai capitolini proprio lo scorso anno, i restanti esiti mostrano goleade su goleade. La penultima sfida del Franchi, ad esempio, conta sette centri totali.

Chiosa sul tasso di successi della Fiorentina al cospetto dei laziali. Che a dire il vero è molto basso, perché dalla prima apparizione di Montella in riva all'Arno solo in quattro occasioni su quattordici il club viola si è portato a casa la vittoria. Gli altri dieci confronti raccontano di ben sette trionfi biancocelesti e solo tre pareggi. Gli ultimi tre punti strappati al Franchi dai gigliati risalgono a tre stagioni or sono: 13/05/17. Anche qui, con un sostanzioso 3-2.