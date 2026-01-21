FirenzeViola
La Fiorentina torna ad allenarsi: seduta in programma nella mattinata
Dopo il martedì di riposo concesso da Paolo Vanoli, la Fiorentina torna in campo: lo fa stamani, al Viola Park, dove De Gea e compagni cominceranno a preparare la delicata sfida in programma sabato (ore 18 allo stadio Franchi) controi il Cagliari. Da tener d'occhio le condizioni di Moise Kean, ancora non al meglio per un problema alla caviglia, e il resinerimento graduale di Jacopo Fazzini e Tariq Lamptey. Tutti gli aggiornamenti dal campo su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!
